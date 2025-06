Dr. Sebastjan Jeretič, politični analitik in komentator, v intervjuju za novo Demokracijo: »Goloba volijo ljudje, ki se odločajo na podlagi medijskega namiga, kdo je ‘ta pravi’«

Piše: Petra Janša

O dosedanjemu (ne)delu Golobove vlade in posledicah afer, ki jo spremljajo, pa o tem, ali je glas za Hana glas za Janšo 4.0, kakšen je profil Golobovega volivca, kaj čaka naslednjo vlado in kakšno je stanje v slovenskem pravosodju, smo se pogovarjali s strokovnjakom političnega komuniciranja dr. Sebastjanom Jeretičem.

Gospod Jeretič, začnimo pogovor z vašo kratko oceno dosedanjega dela Golobove vlade – mineva namreč tri leta od nastopa njenega mandata.

Nov obraz, novo razočaranje. Tokrat najhuje do sedaj v tej kratki zgodovini samostojnosti. Kot bi spremljali antično grško zgodbo o državici, v kateri so vajeti prevzeli najslabši v skupnosti, bogovi pa to gledajo in se bodisi krohotajo, bodisi zaskrbljeno čakajo na preobrat te drame. Vsekakor tragično. Že dve desetletji sta minili od odhoda dr. Drnovška iz politike in levi blok je postregel z nizom zgrešenih projektov. Tokrat pa je amaterstvo poglobljeno še z izjemno aroganco in agresivnostjo, kar je ta naš mladi parlamentarizem pripeljalo do popolnega sesutja. Ne le da se vlada ni zmožna spoprijeti z izzivi tega zapletenega časa – popolnoma so pokopali duha parlamentarizma z načinom vodenja sej, z jemanjem besede, s pošiljanjem iz parlamenta ter s svojevrstnim razumevanjem ustavnega reda in parlamentarnih postopkov.

Zdi se tudi, da nobena od afer ne zamaje aktualne vlade.

Slovenci nismo ravno politično razvit narod, ker nimamo tradicije samostojne skrbi za svojo medsebojnost. Dokler imamo zunanja navodila, še gre. Tako so recimo devetdeseta leta bila politično lažja, ker je bila večina zadev podrejena vključevanju v evropske integracije. Potem pa se je politika potopila v dnevno politikantstvo in levi blok je na položaje naplavil svoje manj sposobne predstavnike, da lahko glavni še naprej delujejo iz ozadja. Po tisti najsvetlejši točki naše zgodovine konec osemdesetih let, ko smo kot narod bili prvič res enotni in odločni, se je hitro zgodila rekonkvista in so se povsem ohranila razmerja moči iz prejšnjega časa in duh prejšnjega režima zato, ker v naši prvi republiki ljudstvo v umu in praksi ni zares preskočilo v model liberalne demokracije. To je zelo zahteven model politične ureditve, ki terja predvsem aktivne državljane. Če državljani politike sploh ne spremljajo, kot je to značilno za Slovenijo, potem je oblast v rokah propagandnih aparatov, ki jih obvladujejo centri moči. In pri tem so obstoječi oblastniki izjemno uspešni. Pravzaprav je edino področje, kjer je ta vlada uspešna, prav propaganda.

Celoten intervju si lahko preberete v tiskani izdaji Demokraciji!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!