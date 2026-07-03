Dr. Jože Dežman imenovan za v. d. direktorja Muzeja slovenske osamosvojitve

Piše: C. R.

Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je za v. d. direktorja javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve imenovala Jožeta Dežmana. Funkcijo prevzema danes in jo bo opravljal vse do imenovanja direktorja po izvedenem javnem razpisu oziroma najdlje do vključno 1. julija 2027, so sporočili z ministrstva za kulturo.

Dežman je univerzitetni diplomirani zgodovinar in filozof. Dejaven je kot zgodovinar, muzealec in publicist. Ima dolgoletne vodstvene in raziskovalne izkušnje, so navedli na ministrstvu.

Med leti 2005 in 2010 ter 2021 in 2023 je vodil Muzej novejše zgodovine Slovenije. Leta 2021 je v okviru muzeja prevzel tudi koordinacijo projekta priprave jugoslovanske razstave v Auschwitzu. V okviru muzeja je vodil številne projekte, med njimi Enotni v zmagi – demokratizacija in osamosvojitev Slovenije, Fašizem in Slovenci – izbrane podobe, v okviru stalne razstave Slovenci v XX. stoletju je vzpostavil sobo Slovenija 1945-1960.

V letih 2012 in 2013 je bil direktor Arhiva RS, v okviru katerega je vodil mednarodni projekt Vroče sledi hladne vojne. V obdobju 2005-2026 je vodil vladno komisijo za reševanje vprašanja prikritih grobišč, od leta 2005 pa je tudi član vladne komisije za izvajanje zakona o popravi krivic.

V letih 2001 in 2002 je vodil mednarodno soočenje komunističnega in nacionalsocialističnega totalitarizma v Avstriji in Sloveniji. Nastopil je na več znanstvenih srečanjih ter predaval tudi v Avstraliji, Avstriji, Italiji, Španiji, Veliki Britaniji in na Hrvaškem.

Kot so še zapisali na ministrstvu, Dežman v slovenskem zgodovinopisju odpira nove teme, predvsem iz zgodovine 2. svetovne vojne. Uredil je več zbornikov lokalne zgodovine in več drugih tematskih zbornikov, pripravil je več kot 20 razstav ter objavil več kot tisoč prispevkov v zbornikih, strokovnem in dnevnem časopisju. Nova Jaševa vlada je Muzej slovenske osamosvojitve vnovič ustanovila na seji 23. junija.

Javni zavod Muzej slovenske osamosvojitve je bil sicer kot samostojni javni zavod ustanovljen že leta 2021. Leta 2023 pa ga je prejšnja Golobova levičarska vlada ukinila, s tem, da je sprejela sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, s katerim je hkrati združila javna zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije in Muzej slovenske osamosvojitve.

Aktualna Janševa vlada je s sklepom ponovno ustanovila dva javna zavoda – Muzej slovenske osamosvojitve in Muzej novejše zgodovine Slovenije.