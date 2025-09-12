Dr. Ferfila: Levi terorizem je v ZDA in Evropi mnogo močnejši, kot desni

Piše: Ž. N. (Nova24TV.si)

“Dejstvo je, da je levi terorizem mnogo močnejši v ZDA in Evropi, kot pa desni,” nam je med drugim po umoru Charlieja Kirka, enega najvidnejših mladih konservativnih glasov v ZDA, povedal politolog, profesor in strokovnjak za ameriške študije dr. Bogomil Ferfila. Medtem ko namreč desnica propagira vrednote, vero, narod, levica propagira revolucije, nasilje, prevzem oblasti.

Atentat na Charlieja Kirka, ki ga preiskujejo kot politično motivirano nasilje, je sprožil val ogorčenja in žalosti tako v ZDA kot po svetu. Gre namreč za osebo, ki je vplivala na milijone mladih Američanov skozi govore, podkaste in kampanje. Na univerzitetnih kampusih je izražal stališča in odpiral širšo debato, v kateri so sodelovali tudi tisti, ki tradicionalnih vrednot ne zagovarjajo.

Gre za umor v seriji napadov na ameriške politične osebnosti, vključno z dvema poskusoma atentata na ameriškega predsednika Donalda Trumpa lani, ki sta potrdila strm porast političnega nasilja. “To je temen dan za našo državo, to je tragičen dan za naš narod,” je izpostavil republikanski guverner Utaha Spencer Cox in dodal: “Želim biti zelo jasen, da gre za politični atentat.” “Kar se je danes zgodilo, ni bil le napad na Charlieja osebno, ampak napad na idejo, da se stvari rešuje razumsko, z razpravo in volitvami,” je po navedbah medija NBC 6 dejal republikanski guverner Floride Ron DeSantis in izpostavil pomen zavedanja, da se političnega nesoglasja ne sme reševati s pomočjo uporabe nasilja. “To je velika izguba za našo državo. Charlie je bil borec za naše vrednote in ta napad je napad na vse nas,” poudarja ameriški predsednik Trump, ki opozarja, da je retorika radikalne levice odgovorna za terorizem, ki smo mu danes priča v ZDA. “Radikalna levica že leta primerja čudovite Američane, kot je Charlie, z nacisti in najhujšimi množičnimi morilci in kriminalci na svetu,” je opomnil in pozval, da se mora takšna retorika ustaviti.

Levičarsko nasilje v Ameriki je bilo vedno močno

Demokrati z reakcijo izrazili upor proti Trumpu

Na vprašanje, kako gleda na odziv demokratov v predstavniškem domu kongresa, ker po minuti molka niso želeli zmoliti kratke molitve, je odgovoril: “To je tipična poteza. Gre za upor proti Trumpu, upor proti politikam, ki jih začenja,” je pojasnil in dodal, da je jasno, da je šlo v konkretnem primeru za delo nekega levičarskega terorista. “Demokrati so s tem posredno pravzaprav izrazili skorajda svoje strinjanje s tem. Dobro, to ravno niso mogli, ampak so bili zelo omejeni v odzivu na to, kar je bilo zagotovo teroristično dejanje. Če bi mogoče ubili kakšnega demokratskega politika, bi malo drugačen halo naredili,” je prepričan Ferfila.

Na vprašanje, ali bodo demokrati sedaj šli na žogo poudarjanja pomena omejevanja orožja. Ferfila ne verjame, da bodo demokrati izkoristili umor republikanskega politika. Po njegovih besedah oni raje za to izkoristijo dogodke, kot je masovno streljanje na šoli, ker je odziv javnosti še bolj intenziven. Povedal je, da so mu fantje na policiji, s katerimi kar nekaj dela, povedali, da so tudi pri nas na srečo že predčasno odkrili nekatere stvari. “Enkrat mislim, da so dali v javnost, večinoma pa ne pride v javnost. Skratka, da je bilo tudi pri nas kar nekaj posnemovalcev. To so sigurno reakcije na te ogromne medijske odzive in potem imaš nekega zblojenega mulca, ki se mu to fajn zdi. Medijsko odzivanje na množične poboje je seveda problematično.” V Sloveniji zaenkrat na srečo sicer še ni prišlo do množičnega poboja, vendar policisti po njegovih besedah domnevajo, da je tudi to možno.

Ker so republikanci dali vedeti, da je to atentat na svobodo govora, smo povprašali, ali bodo slednji šli v to smer. Ferfila je izrazil strinjanje, da bodo ubrali omenjeno smer. “Lahko, da bo celo Trump kaj uvedel, čeprav nekatere omejitve pri dolgocevnem orožju mislim, da so bile sprejete. Revolverje pa še vedno dobiš tam v praktično vsaki trgovini,” je povedal in opomnil, da tukaj ne gre za zvezno zakonodajo, tako nekatere države sprejemajo bolj radikalne ukrepe, nekatere manj.

Desnica propagira vrednote, vero, narod

Zanimalo nas je tudi čemu se dogaja, da levičarji bolj pogosto streljajo na desničarje. Pojasnil je, da to ni tipično samo za Ameriko, ampak tudi za Evropo. “Levega terorizma je mnogo več kot desnega. Zakaj? To so ti zblojeni fantje, revolucija, delavski razred, vsa sredstva so dovoljena, tudi uporaba nasilja. To je ta tipična levičarska propaganda, ki propagira to. Desnica tega ne propagira. Desnica propagira vrednote, vero, narod, levica pa propagira revolucije, nasilje, prevzem oblasti,” je izpostavil in dodal, da je dejstvo, da je levi terorizem mnogo močnejši v ZDA in Evropi kot pa desni. “Če pride do desnega terorizma, je takoj halo, ker tudi v ZDA imajo praktično enako situacijo kot v Evropi, da so večinski mediji levi. Ti naredijo halo, v tem primeru pa ga verjetno ne bodo,” je zaključil.