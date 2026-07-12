Dr. Boštjan M. Turk, profesor in politični komentator, v intervjuju za Demokracijo: »Preseneča me, da prav dediči komunistične politične policije danes z istim izrazom strašijo javnost«

Piše: Petra Janša

Po prvem mesecu delovanja nove vlade Janeza Janše smo se pogovarjali s profesorjem dr. Boštjanom M. Turkom, uglednim intelektualcem, publicistom in političnim komentatorjem. V intervjuju za Demokracijo dr. Turk ostro in jasno ovrednoti vladne prioritete, kritizira delovanje tranzicijske levice ter napoveduje ključne izzive pri sanaciji škode in izvedbi strukturnih reform.

DEMOKRACIJA: Za nami je prvi mesec delovanja vlade Janeza Janše. Katere odločitve po vašem mnenju najbolje ponazarjajo njene prioritete?

Dr. Boštjan M. Turk: Prvi mesec vlade Janeza Janše je predvsem vračanje k normalnosti po štirih letih levičarskega eksperimenta. Najpomembnejše odločitve so interventni zakon za razvoj Slovenije, hitro umikanje ideoloških simbolov (umik palestinske zastave z vladne palače) in napoved temeljitega pregleda javnih financ pod Golobovo vlado. Te poteze niso naključne. Odražajo jasno prioriteto: končati dobo, v kateri je levica svojevoljno postavila ideološke agende (spolna vprašanja, odprte meje, zelena religija) nad realne potrebe ljudi – delavcev, družin, podjetnikov. Vlada kaže, da razume globoko krizo levice, ki sem jo v svojem pisanju večkrat analiziral: odrekla se je delavskemu volilnemu telesu, sprejela je progresivni model uveljavljanja pravic manjšine nad večino in zdaj doživlja frustracijo, ker njen »razvojni« model propada. Če k temu dodam še, da je slovenska levica v celoti postala to, kar sem v svoji knjigi Jetniki svobode po Milovanu Đilasu analiziral kot novi razred partijske buržoazije, je podoba popolna. Nevladniki in sindikalisti, ki jih zanima samo materialni svet, katerega najbolj neposredni odraz je denar, bodo ljudi pač težko prepričali, da jim je poglavitna skrb mali človek. Nenačelnost njihovih retoričnih prijemov se je prav v času Golobove vlade razgalila do konca.

Ob tej eklipsi tranzicijske levice predsednik vlade in ekipa ne lovita medijskih aplavzov, ampak sanirata škodo: preplačane investicije ter milijone evrov za projekte v tujini (spomnimo se samo obnavljanja vodovoda v BiH), medtem ko doma stojijo ceste, šole in zdravstvena infrastruktura. To je desnosredinska politika v praksi – odgovorna, suverena in usmerjena v skupno dobro, ne v eksperimente, ki običajnemu človeku nič ne koristijo. Slovenijo je treba normalizirati in ji dati pospešek v prihodnost.

Zakaj ste bili prepričani, da bo Janez Janša sestavil novo vlado?

To, da bo Janez Janša sestavil prihodnjo vlado, sem napovedal v svoji knjigi Zamolčana stran. V njej sem v uvodu ocenil, da je Slovenija pod Golobom zanihala preveč v smer levičarske abnormalnosti in da se bo 22. marca 2026 nihalo vrnilo nazaj. K tej oceni me je nagovarjalo veliko dejavnikov, najprej pa ta, da je bila Golobova vlada v vojni z najbolj vitalnimi plastmi slovenskega prebivalstva: s kmetstvom, podjetniki, obrtniki, zdravstvenimi delavci, Cerkvijo in ne nazadnje z upokojenci, ki jim je s predlogom zastrupitve, namenjenemu saniranju vzdržnosti pokojninske blagajne, napovedala totalno vojno.

Ko je ob 41-odstotni volilni udeležbi tranzicijska levica novembra 2025 izgubila referendum o evtanaziji, je bilo jasno, da ji je zapel navček. Svoje je k temu dodal še umor Aleša Šutarja, ki je dodobra pretresel Slovenijo. V uvodu knjige, ki je izšla 18. decembra 2025, sem napisal: …

Celoten intervju si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

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