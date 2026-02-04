Donatorska akcija za Davorina Kopšeta: ko sodišče v besedah najde nekaj, česar tam ni

Piše: C. R.

Živimo v državi, kjer lahko političarka, katere stranka na zadnjih volitvah ni prišla niti v parlament, kljub temu postane ministrica. In kjer lahko s tem položajem ter privilegiji sproži pregon invalida Davorina Kopšeta. Živimo v državi, kjer sodni sistem v besedah najde pomen, ki ga nikoli ni bilo, in kjer so posledice takšne razlage za posameznika lahko uničujoče.

Leta 2020 se je Davorin Kopše na družbenem omrežju odzval na zapis Alenke Bratušek, sedanje ministrice za infrastrukturo. V zapisu je uporabil prispodobo, ki jo je kasneje pojasnil kot asociacijo, ne kot osebni napad. Javno se je opravičil in poudaril, da se zapis ni nanašal na Bratuškovo osebno.

Kljub opravičilu je sledila tožba. Sodišče je Alenki Bratušek prisodilo visoko odškodnino. Davorin Kopše je upokojen invalid in takšnega zneska preprosto ne zmore plačati. Grozi mu izvršba. Čeprav se bo na sodbo pritožil – tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice – to postopka izterjave ne zadrži.

Zato danes potrebuje pomoč. Ne zato, ker bi bežal pred odgovornostjo, ampak zato, ker sistem, ki bi moral ščititi šibkejše, nad njim izvaja silo, ki je sam ne more prenesti. Donacije so edina možnost, da poravna kazen in se hkrati bori naprej.

»Nikoli nisem nikogar žalil kot osebo. Odzval sem se na politično izjavo in izrazil svoje mnenje. Nisem uporabil vulgarnih besed, nisem mislil tega, kar mi je bilo pripisano, danes pa plačujem ceno za pomen, ki ga mojim besedam nisem dal jaz, ampak tožnica in sodišče z interpretacijo. To res ni prijeten položaj, saj takšna sodba povzroči edino razočaranje nad sistemom, ki ni dosodilo odškodnine ampak nekakšno kazen neposlušnemu državljanu, kar v odškodninske sodbe ne spada,« pravi Davorin Kopše.

Slovensko sodstvo je s pravnomočno sodbo v zadevi Bratušek proti Kopšetu ustvarilo nevaren precedens. Invalidsko upokojeni paraplegik Davorin Kopše mora zaradi političnega komentarja plačati skupaj skoraj 7.000 evrov. Ne zato, ker bi zapisal karkoli vulgarnega ali žaljivega, kar se mu očita, temveč zato, ker je sodišče njegovim besedam pripisalo pomen, ki ga v zapisu sploh ni.

Politična izjava in politični odziv

Leta 2020 je Alenka Bratušek, dolgoletna političarka in ministrica, v času epidemije – takrat sicer ni opravljala ministrske funkcije – javno nasprotovala določenim protivirusnim ukrepom. Med drugim je izjavila, da si aplikacije za sledenje virusu ne bo namestila, dokler ne bo prepričana, da ji minister Aleš Hojs ne bo sledil.

Na to izjavo se je Kopše odzval s kratkim zgoraj navedenim komentarjem, v katerem je uporabil izraz »nadute domišljavke« – kot vrednostno sodbo o politični izjavi Bratuškove, ki je temeljila na bojazni, da ji bo minister osebno sledil.

Poudarimo bistveno:

v zapisu ni bilo besed prostitutka, pocestnica ali podobnih vulgarizmov,

ni bilo seksualnih namigov,

ni bilo dejanskih trditev,

šlo je za politični govor.

Kopše je kasneje dodatno pojasnil, da osebni napad ni bil njegov namen, in se opravičil, če se je tožnica čutila osebno prizadeto.

Ko sodišče pouči »povprečnega bralca«

Tu se začne pravosodni absurd. Sodišče je odločitev uprlo na stališče, da naj bi povprečen bralec izraz »nadute domišljavke« razumel kot nekaj kot žalitev (pocestnica ali prostitutka), česar v zapisu ni bilo.

Kopše ni bil obsojen zaradi zapisanih besed, temveč zaradi interpretacije, ki jo je sodišče dodalo besedilu.

Če sodišče v besedah, kjer ni vulgarizmov, vidi vulgarizme, potem problem ni v zapisu, temveč v razlagi.

Sodba v popolnem nasprotju s standardi ESČP

Takšen pristop je v neposrednem nasprotju s prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, ki poudarja:

da političnega govora ni dopustno sankcionirati na podlagi razširjene interpretacije,

da morajo politiki kot javne osebe prenesti ostrejšo kritiko,

in da sankcije ne smejo imeti kaznovalnega ali odvračilnega učinka (utišanja).

kljub temu je bila Alenki Bratušek prisojena odškodnina 4.630 evrov, skupaj s stroški in obrestmi pa mora Kopše plačati skoraj 7.000 evrov.

Vse to za en sam politični komentar brez očitanega vulgarnega jezika.

Zakaj je pomoč nujna

Davorin Kopše je invalidski upokojenec in takšne finančne obremenitve ne zmore. Ker pritožbe in nadaljnja pravna sredstva – vključno z Evropskim sodiščem za človekove pravice – ne zadržijo izvršbe, mu grozi prisilna izterjava.

Zato se začenja donatorska akcija, s katero želimo pomagati posamezniku in hkrati opozoriti na nevaren precedens za svobodo govora v Sloveniji.

Poziv k donacijam

Sredstva se zbirajo na računu Sveta za zaščito svobode govora, ki deluje v okviru Zbora za republiko.

»Z grozo ugotavljam, da sodišča sploh obsojajo ljudi zaradi izrečenih besed. Ko sodišče prizna pravico, da nisi užaljen, še posebej ljudem, ki so politiki ali politični aktivisti, ki so javno izpostavljene osebe, je konec s svobodo govora. In če sodišča ljudi kaznujejo zaradi pomena, ki ga besedam pripišejo sama, ne pa zaradi zapisanega, potem svoboda govora obstaja le še na papirju,« poudarja predsednik Sveta za zaščito svobode govora pri Zboru za republiko Jože Biščak.

Podatki za donacije

Zbor za republiko

Cankarjeva ulica 11

1000 Ljubljana

TRR: SI56 2900 0005 2224 754

Koda namena: CHAR

Namen plačila: Donacija za Svet za zaščito svobode govora

Vsem donatorjem se iskreno zahvaljujemo. Morebitna presežna sredstva bodo namenjena pomoči v podobnih primerih posegov v svobodo izražanja, javnost pa bo o porabi sredstev obveščena.