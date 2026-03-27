Dolgotrajna oskrba v izvedbi Golobove vlade je zavožen in nasedli projekt: sedaj to opažajo že na “depolitizirani” RTV Slovenija

Piše: Vida Kocjan

Reforma dolgotrajne oskrbe tone v težave: previsoke cene, dvomljive kategorizacije in nasedli projekt, kjer ljudje kljub plačanim prispevkom čakajo na pomoč.

Reforma dolgotrajne oskrbe, ki naj bi bila eden od paradnih projektov Golobove vlade pred volitvami, se je spremenila v nasedli projekt. Kljub visokim finančnim sredstvom in novemu obveznemu prispevku ljudje še vedno čakajo na oskrbo, glavni težavi pa sta birokracija in kronično pomanjkanje kadra.

Sredina Jutranja kronika na Radiu Slovenija je opozorila na novo finančno afero v sistemu: Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je od Ministrstva za solidarno prihodnost, ki ga vodi Simon Maljevac, Levica in ustanovitelj Inštituta 8. marec, zahteval nujno revizijo in poročilo o določitvi pavšalnih cen za oskrbo v domovih za starejše.

Po mnenju zavarovalnice so te cene očitno previsoke in izračunane »na pamet«. Dvomi se tudi o ustreznosti razvrščanja stanovalcev v kategorije dolgotrajne oskrbe. ZZZS od ministrstva zahteva hitro poročilo in odziv.

Na RTV Slovenija so opozorili, da reforma, ki je bila zamišljena kot velika zmaga in priložnost za odpiranje šampanjcev, danes deluje kot kaos. Kljub zbranim sredstvom sistem ne deluje učinkovito: storitve na domu so redke, čakalne dobe dolge, kadra pa primanjkuje.

Po opozorilih bo moral prihodnji sklic parlamenta temeljito popraviti zamujeno in zavoženo pri uvedbi zakona o dolgotrajni oskrbi.

Ključne težave sistema so:

Previsoke pavšalne cene v institucionalni oskrbi

Sumljiva kategorizacija upravičencev

Birokratske ovire in pomanjkanje izvajalcev

Denar se zbira, a se storitve ne izvajajo v pričakovanem obsegu

Ali naj sistem le nadgradimo ali pa potrebuje korenite popravke, bo taji ena od pomembnih tem tudi v prihajajoči volilni kampanji. Kjer pa vsekakor ne bo prostora za tiste z levice, ki so vse zavozili.

O dolgotrajni oskrbi po volitvah molči tudi Robert Golob, četudi se je pred volitvami s tem močno hvalil in na ta račun pridobival volilne glasove med starejšimi na 65 let. Lepo jih je speljal na svoj mlin. Danes ga ne zanimajo več.