Dokončno razkrinkana mafija, ki ima državo v svojih krempljih: še štiri leta takšne oblasti nas bo spravila v grob!

Piše: Gašper Blažič

Ali se po 35 letih, odkar obstaja slovenska država, vendarle zaključuje težavno obdobje tranzicije? V zadnjih dveh tednih se je namreč dvignil zastor, ki je razkril vsa dogajanja v zakulisju, o katerem smo lahko do sedaj le ugibali.

Je naključje, da se je to zgodilo ravno sedaj, na pragu volitev v državni zbor? Dejstvo je, da so posnetki, tako avdio kot video – objavljeni so bili tako na strani Anticoruption2026 kot na Facebookovem profilu Maske padajo –, nastajali skozi daljše časovno obdobje. Če je motiv še nekako razviden, pa ni povsem jasno, kdo naj bi bil izvajalec in kdo naročnik, saj so denimo objavili tudi že znani prisluh, v katerem se je znašel Andrej Vizjak, minister iz prejšnje vlade ter član SDS. Tudi zato uradnemu narativu vlade, da za vsem tem stoji opozicijska SDS, verjamejo le že prepričani pristaši sedanjih koalicijskih strank, ki želijo prepričati predvsem tiste, ki se (še) niso odločili glede volitev.

Začelo se je z Vesno …

Kot je znano, se je vse začelo v petek, 4. marca, s prvim objavljenim posnetkom, pravzaprav jih je bilo več. Šlo je za izseke pogovorov Vesne Vuković s funkcionarji Svobode (Tamara Vonta, Barbara Kolenko Helbl …), pri čemer je vulgarno udarila po Mojci Šetinc Pašek. Tema pogovora s Tamaro Vonta pa je, da je treba Janezu Janši za vedno povedati, »da je kriminalec«. Vukovićeva je udarila tudi po ministrici Alenki Bratušek, da krade kot nora. Precej neprijetno, kajti ravno v istem času je Bratuškova skupaj s premierjem Robertom Golobom izvajala promocijsko vožnjo z vlakom na (neodprtem in še vedno nedokončanem) drugem tiru. Poglejmo recimo zapis pogovora Vukovićeve z nekdanjim kolegom Primožem Cirmanom (portal Necenzurirano) ter njegovo ženo, sicer direktorico Ukoma Petro Bezjak Cirman. »Petra, jaz sem utrujena od odpravljanja napak … Jaz sem rabila … in Primož tudi, eno leto, da popravljam, njegovo odpičeno … Kokr je po eni strani super-truper pa te scene … na drugi strani od vzhičenosti … nad Loredanom, nad Bobnarco … /…/ Pa tega, pi**a, to je državam, to ne mormo delat po navdihu … zadnje čase začela na mizo dobivat neke čudne ljudi za kadrovanje iz miljeja SD-ja. Po katerem se je 15 let gibala Tina Gaber …. No da pa ne bo druge … danes je bila pa druga … če bi lahko Simono Dimic zaposlili … Petra, jaz sem dobila pred dvema mesecama izredno prepoved, da bi kar koli s Simono Dimic … niti telefon dvignt … Neee šefica Brda bi rada bila … Ej js ti kr začetku povem ne, jaz iz dneva v dan dobivam dokaze, ki me prepričujejo v to, da je Tina Gaber nastavljena.« Torej, Vukovićeva se je očitno zelo direktno izrazila o »tarifni prvi dami«.

Kako so prisluhi sprožili paniko

Jasno je, da je ob tem prvem valu objavljenih prisluhov nastala panika. Kot smo poročali, so Vukovičevo v ponedeljek, 7. marca, v dopoldanskih urah opazili v enem od lokalov v Domžalah, kjer se je sestala z Damirjem Črnčecem, šele kasneje so sledili prvi politični odzivi – kazenske ovadbe ter izgovori, da je vse to narejeno s pomočjo umetne inteligence. Kot je dejala Vukovićeva, ti posneti kakor vsebujejo njen glas, ki naj bi bil, kot trdi, nezakonito pridobljen in obdelan, ponarejen in prirejen z različnimi orodji. No, stroka je dala nekoliko drugačen odgovor. Dr. Niko Gamulin je namreč ta posnetek, kot tudi vse kasnejše posnetke, podrobno analiziral s tehničnega vidika in svoje ugotovitve objavil na omrežju X. Seveda so režimski mediji takoj udarili nazaj, češ da ne more biti verodostojen nekdo, ki se pojavi na dogodku SDS. Kar je slaba tolažba, saj s takšnimi napadi niso mogli ovreči verodostojnosti posnetkov. Jasno pa je, da skuša državni propagandni aparat odvrniti pozornost od vsebine ter vse skupaj zapakirati v smislu manipulacije z umetno inteligenco ter tujega vmešavanja v volitve. Kot da bi se takšno vmešavanje dogajalo prvič. Ni presenetljivo, da je vladni Ukom ukrepal celo tako, da je na pogovor v svoj podkast povabil celo operativnega šefa DVK in nekdanjega predsednika DZ Igorja Zorčiča, ki je o prisluhih izrazil praktično identično mnenje kot Svoboda, režimski mediji pa so to na veliko povzemali.

Razkrinkana mreža globoke države

Takšni odzivi so se nadaljevali še bolj, ko so v javnost prišli videoposnetki na istem FB-profilu in tudi na spletni strani v angleščini. Tu so bili deležniki nekdanja ministrica Dominika Švarc Pipan, odvetnica Nina Zidar Klemenčič, lobist Rok Hodej in menedžer iz podjetja Gen-I Dejan Paravan, ki so se pogovarjali z nekom v angleščini. Kar bi sicer delno lahko potrdilo vpliv tujega faktorja. Vsi vpleteni so se namreč zelo razgovorili o tem, kdo ima vpliv, kdo odpira vrata itd. Vse pa temelji na neformalnih zvezah. Denimo, Švarc Pipanova ob »uživanciji« s špageti razlaga vse mogoče, tudi to, kako so vsi »ena velika družina« in kako je Zoran Janković, ki ga je kot ministrica javno objemala, »močan v vseh pogledih: politično, ekonomsko, poslovno. Imun na vse – vse, kar sprožijo proti njemu, pade na sodišču«. No, to smo pravzaprav sami vedeli, saj se je Janković pred leti sam hvalil, da je nedotakljiv, ker je nasprotnik Janeza Janše – toda da to izreče oseba, ki je bila še malo prej pravosodna ministrica? In seveda, Kučan je zanjo »king-maker«, torej vrhovni šef tranzicijske levice. Tudi Nina Zidar Klemenčič je na podoben način razložila mrežo vplivanja ter omenjala Jankovićevih »deset procentov« pri poslih, pri katerih sam posreduje. Kar je samo eden od številnih primerov razgaljanja Svobode in nasploh koalicije z vsemi botri vred kot zajedavske kriminalne združbe, ki jo moramo vsi državljani pod prisilo plačevati.

Neposrečena obveščevalna »afera«

Dejstvo je, da je po začetku objavljanja teh posnetkov prišlo do prave serije avtogolov – od obešanja kadavrov na plakate Svobode in metanja jajc v stanovanja (Jaša Jenull je to pripisal političnim motivom, dejansko pa sta to počela dva osnovnošolca, ki sta s tem objestnim početjem naredila manjšo škodo na več stanovanjih v soseski) pa vse do izredne novinarske konference minuli ponedeljek, na kateri so Nika Kovač, Borut Mekina in Filip Dobranić kakor razkrili dejavnost izraelskih obveščevalcev, ki naj bi jih najel Janez Janša. To naj bi trojici levičarjev zaupal bojda anonimni vir s Trstenjakove 8. In prav ti obveščevalci naj bi v javnost spravili prisluhe. Precej slaba šala, kajti sama novinarska konferenca je pokazala veliko nervozo, Nika Kovač je celo na silo utišala »Mukija« (torej Dobranića), kar kaže na to, da je vse skupaj precej slabo zmontiran konstrukt, za katerega seveda nimajo nobenih dokazov, novinarska vprašanja (Peter Merše) pa so jih samo dodatno zmedla. In tako je spodletel poskus, da bi dokazali vpliv tujega faktorja na volitve v korist desnice. No, lahko bi za vpliv tujine na slovenske volitve uporabili denimo članek s portala Telegram.hr, ki je v lasti enega od hrvaških tajkunov; članek trdi, da bi Janša lahko skupaj z zavezniki, kot so Viktor Orban, Robert Fico in podobni, razbil EU. Precej neverjetna trditev, saj bi to pomenilo, da je Janša Putinov agent. Dejstvo pa je, da je že leta 2022 prav Janša, takrat kot premier, dal pobudo za obisk Ukrajine, ki je že bila v vojni. Kdor vsaj malo pozna ta dejstva, lahko pisanje »uglednih« hrvaških medijev hitro ovrže kot tretjerazredno novinarsko raco.

Nezakonitost volišč jih ne skrbi?

Pravzaprav je sedaj edino, kar bi nas moralo res skrbeti, poskus razkrinkane tranzicijske levice, da bi »minirala« volitve, podobno kot je skušala izpodbijati rezultat referenduma o evtanaziji. Dejansko je v to smer namignil tudi nekdanji premier Miro Cerar, ki očitno igra na levičarske note, toda na drugi strani se denimo profesor dr. Borut Holcman čudi, zakaj toliko pravnih dvomov glede prisluhov, ob tem pa se zdi celo vrhovnemu sodniku in predsedniku DVK Petru Golobu nekaj normalnega, da se neposredno krši zakon v primeru volišča za predčasno glasovanje v Ljubljani. »Ustavno sodišče, kje si? V tem primeru bi morali zvoniti vsi alarmi, pa nič, tam pa uporaben ustavni pravnik, profesor in dekan na PF in nekdanji predsednik vlade o nekih prisluhih, ki jih še nihče ni ovrednotil, predstavljajo možnost presojanja o veljavnosti volitev,« je zapisal v svojem odzivu. No, dilema je podobna kot v primeru menda izsiljevanega odvetnika, o katerem smo že pisali: policija ne preverja dejanj, v katera naj bi bil vpleten, tako tudi ne preverja dejanj, ki jih nakazujejo prisluhi, pač pa lovijo tistega, ki je prisluhe spravil v javnost. Kar pomeni, da imamo opravka s Titovo milico, ki ščiti oblast pred državljani. In to je tisto, kar je treba 22. marca na volitvah preprečiti, saj se bodo razmere sicer še naprej poslabševale.

Izkoristimo priložnost 22. marca!

Očitno se lahko strinjamo z Janšo, da nam vlada kriminalna združba. »V vsaki spodobni državi bi vsaka vlada v takem primeru odstopila že včeraj, a se to ne bo zgodilo, saj se vlada počuti nedotakljiva,« pravi. A tisto, kar je sedaj drugače, je, da so doslej o tem odprto govorili prizadeti, »ki smo posledice občutili na lastni koži, sedaj so spregovorili tisti, ki so sami del te združbe«. Torej, v prisluhih so vpleteni sami priznali, da je vse res. Policija in tožilstvo pa ne ukrepata. Kot je ocenil Janša, imajo lovke kriminalne združbe tako močan vpliv, da se s tem odprto hvalijo ne samo med seboj, ampak tudi pred tujci. Ob tem je izpostavil evropsko komisarko Marto Kos, ki jo je kriminalna združba po njegovem mnenju v Bruselj poslala za svojo zaščito. »Slovenija bo z novo vlado tja poslala kredibilno osebo, ki bo delala v korist države in ne v njeno sramoto in zaščito udbomafije,« je dodal.

In morda je zato v nedeljo, 22. marca, še zadnja priložnost, da na volitvah odločamo o prihodnosti naše države. Če se po kakšnem naključju zgodi, da bo sedanja vladajoča elita ohranila svoj položaj (pa čeprav preko »deljenja kart« po volitvah), verjetno v prihodnje takšne priložnosti ne bo več. Kot bi dejal Jan Zobec: demokracija je močno okrnjena, vendar še deluje.