Dodatek, ki ga je Janezu Janši dodelilo okrožno sodišče, ne pokrije niti 10 odstotkov zahtevane odškodnine za dolga leta sodne agonije!

Piše: Nova24tv

Kranjsko okrožno sodišče je zaradi kazenskega postopka v zadevi Patria predsedniku SDS Janezu Janši dosodilo še dodatnih 39.215,98 evrov odškodnine (nepravnomočno) na že izplačanih 44 tisoč evrov odškodnine. Od države je sicer zahteval 900 tisoč evrov.

Po poročanju Dnevnika, ki mu je sodišče danes potrdilo vsebino sodbe, je bilo “odločeno, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki v roku 15 dni plačati 39.215,98 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 29. 9. 2017 dalje do plačila“.

Ponižanja in nepoštena predvolilna tekma

Glavna obravnava tožbe Janše proti državi je sicer potekala junija letos. Janša je takrat dejal, da so mu s kazenskim pregonom in obsodbo onemogočili, da bi sodeloval v volilni kampanji, saj so ga malo pred volitvami poslali v zapor. Ponižanja pa so se nadaljevala tudi po odločitvi ustavnega sodišča. Kot je povedal, se ga še vedno marsikdaj javno obravnava, kot da je bil pravnomočno obsojen. Ob tem je izpostavil predvsem razprave in izjave koalicijskih poslancev, tudi predsednice DZ.

Janšev zahtevek v višini okoli 900 tisoč evrov pa je bil, kot je junija povedal njegov odvetnik Franci Matoz, vezan na dolžino trajanja postopka, za katerega menijo, da ni bil zakonit, na odmevnost zadeve, na nezakonito prestajanje zaporne kazni in na to, da se kot posledica tega postopka še vedno posega v Janševo dobro ime in osebnost.

Janša je bil leta 2014 zadevi Patria pravnomočno obsojen, a je ustavno sodišče sodbo leta 2015 razveljavilo, primer pa je nato škandalozno zastaral.