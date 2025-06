Dobrodošli doma 2025: Množično srečanje Slovencev iz sveta in zamejstva v Novi Gorici

V Novi Gorici je v nedeljo potekalo največje srečanje Slovencev iz zamejstva, sveta in domovine Dobrodošli doma, ki se ga je po navedbah urada vlada za Slovence v zamejstvu in po svetu udeležilo več kot 2000 ljudi iz 17 držav.

Dogajanje se je v nedeljo začelo z romanjem na Sveto goro, kjer je mašo daroval škof Anton Jamnik. Popoldne so se na Bevkovem trgu odprle stojnice s kulinarično ponudbo. V okviru glavnega dogodka Dobrodošli doma pa so bili na odru nastopajoči iz Argentine, Avstrije, BiH, Italije, Srbije, Velike Britanije, ZDA in Švedske, pa tudi številni domači izvajalci. Zvečer je sledila zabava z Ansamblom Saša Avsenika.

Nedelja je bila sicer osrednji dan tradicionalnega letnega srečanja Slovencev iz zamejstva, sveta in domovine, ki se je začelo 13. junija in v okviru katerega se bo do 3. julija zvrstila vrsta dogodkov. Med njimi organizatorji izpostavljajo poslovno konferenco, posvete, razstave, filme, koncerte in veliko priložnosti za druženje.