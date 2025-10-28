Dnevi po novomeški tragediji: Narkokarteli v paniki umikajo »robo«, predsednik vlade pa se obnaša kot Ceauşescu. Ali Golob in Mesec pripravljata novo različico »jogurtne revolucije«?

Piše: Gašper Blažič

Marsikdo je lahko opazil, kako je bil odziv oblasti (beri: Golobove vlade in koalicije) na novomeško tragedijo pravzaprav zelo simptomatičen. Omenili smo že napol tajni obisk Roberta Goloba v Novem mestu, ob tem je »podaljšal mandat« odstopljenima ministroma Andreji Katič in Boštjanu Poklukarju. Golob se je v Novem mestu elegantno izognil ljudem, preventivno poslal specialce, da bi ga branili, če bi prišlo do kakšnega revolta, Luka Mesec pa se v dolenjsko prestolnico sploh ni upal priti.

Poglejmo, kaj je včeraj poročala STA, ki je povzela stališča ministra Luke Mesca. Slednji je namreč ob robu seje Ekonomsko-socialnega sveta pojasnil, da bi bil njegov odstop po sobotnem nasilnem dogodku v Novem mestu, v katerem je bil ubit 48-letni moški, neodgovoren. Prepričan je, da je zdaj odgovorno poiskati rešitve, ki ne temeljijo zgolj na represivnih ukrepih. S palico po njegovem mnenju ne bomo prišli prav daleč. Skratka, zelo podobne izjave, kot jih je dajal premier Robert Golob, ki trdi, da bi z odstopom zgolj bežal pred odgovornostjo. Kar po svoje tudi dokazuje, da je Golob pravzaprav eksponent Levice, njegova Svoboda pa le razširjeni podaljšek najmanjše koalicijske stranke.

Luka Mesec manipulira na umazan način!

Sedaj že nekdanji koordinator Levice, ki je še vedno podpredsednik vlade (!), je v svojem odzivu na zahteve, naj odstopi, pokazal svojo tipično manipulativno plat. Češ, romsko vprašanje traja že desetletja in nobena vlada kakor ni ukrepala. Kot pravi Mesec, so zlasti na jugovzhodu Slovenije že dolgo težave s sobivanjem romske skupnosti in večinske skupnosti. “Te težave niso od včeraj, je pa politika po večini zadnjih 20 ali pa celo 30 let gledala stran, ko otroci niso hodili v šolo, gledala stran, ko je bila večina ljudi brezposelnih, gledala stran, kako se po naseljih tudi razrašča organiziran kriminal. Sam absolutno nisem med politiki, ki bi gledali stran, zato tudi plačujem svojo ceno,” je Mesec komentiral pozive, da bi moral odstopiti. Pojasnil je, da se je lani izpostavil kot nekdo, ki je pripravljen prevzeti snovanje politik, letos pa je tudi na pobudo županov koalicija v DZ podprla sprejetje več zakonov o izboljševanju sobivanja. Med ukrepi, ki so jih sprejeli, je med drugim nanizal tudi ukrepe glede obveznega vključevanja romskih otrok v vrtec, zaposlitev številnih socialnih delavcev za romske družine ter projekt za zaposlovanje Romov.

Mesec je napovedal, da se bo v Novem mestu oglasil v torek (torej danes), ko se bodo na seji mestnega sveta pogovarjali, kako nastalo situacijo reševati. Pojasnil je, da je v nedeljo premierju Robertu Golobu ponudil, da se pridruži ministrom, ki so obiskali Novo mesto, a je Golob ocenil, da gre za varnostno vprašanje in da minister za delo in socialo ne sodi v prvi krog pogovorov o varnostnih vprašanjih. Torej, pot v Novo mesto mu je Golob kakor odsvetoval. Mesec je še dodal, da vlada pripravlja nabor možnih ukrepov, ki jih bodo podrobneje predstavili na torkovi seji novomeškega mestnega sveta. Po njegovih besedah bodo ukrepi naslovili problematiko varnosti, sobivanja in vključevanja. No, te ukrepe so mnoge občine in civilne iniciative terjale že zdavnaj, a do danes se ni premaknilo še nič. Vse je ostalo pri obljubah.

Mesec pa še vedno meni, da socialni transferji ne smejo biti del kaznovalne politike, saj bi brez njih še več ljudi zapadlo v kriminal. Pri tem je dodal, da so pri zaposlovalnem projektu zaznali šibek interes Romov po zaposlitvi, vendar na drugi strani tudi zelo šibek interes delodajalcev. Na vprašanje o bolj represivnih ukrepih je Mesec dejal, da bo moral biti vladni zakon uravnotežen. Moral bo poskrbeti za varnost, nasloviti sobivanje in vključenost ljudi v šolo, vrtec in zaposlitev. “Če bomo poskušali to doseči s palico, me skrbi, da prav daleč ne bomo prišli, ampak bomo samo še povečali prepad med večinsko skupnostjo in romsko populacijo,” je ocenil.

Socialne službe demantirale ministra

V Socialni zbornici Slovenije so medtem v odzivu zapisali, da sobotni dogodek “ponovno razkriva resno pomanjkljivost našega sistema pri zaščiti žrtev nasilja in pri zagotavljanju varnosti vseh državljank in državljanov”. Vse pristojne so pozvali, da nemudoma skupaj pregledajo in izboljšajo zakonske in sistemske rešitve, ki bi zagotovile varnost, pravičnost ter ničelno toleranco do vsakršnega nasilja ne glede na ozadje storilcev.

Center za socialno delo (CSD) Dolenjska in Bela Krajina pa je po poročanju POP TV pripravil predlog ukrepov, ki so jih v pismu poslali predsedniku vlade. Na centru predlagajo, da se v primeru hudega nasilništva ali večjih tatvin izključi načelo najmilejšega ukrepa, saj so prepričani, da morajo biti ukrepi sorazmerni s težo kaznivega dejanja. Svetujejo tudi uveljavitev možnosti takojšnjega strožjega ukrepa za mladoletne, ki storijo več kaznivih dejanj in so po veljavni zakonodaji po njihovem mnenju pogosto deležni zgolj ene sankcije. Pravica do socialne pomoči (DSP) za tiste, ki povzročijo več kaznivih dejanj, bi se morala po njihovem predlogu ukiniti, podpirajo pa tudi uvedbo možnosti izvržbe za izterjatev kazni.

Podali so tudi predlog, da bi kazni odslej terjali tudi od prejemnikov socialne pomoči, saj po njihovem mnenju trenutna kaznovalna politika nima učinka, kar pa naj bi negativno vplivalo na spoštovanje predpisov. “Sami kot center za socialno delo ne moremo narediti vsega. Tukaj so še druge institucije, od katerih bi želeli, da mogoče ukrepajo na drugačen način,” je ob tem v izjavi za POP TV še opozorila direktorica CSD Dolenjska in Bela krajina Irena Kralj. Povedano drugače: država oz. centralna oblast v Ljubljani ima nad reševanjem romskega vprašanja popoln monopol. Zato tudi župani ne morejo ukrepati. Predstavniki socialnih služb so tako demantirali navedbe oblasti, da je slednja storila že vse potrebno, no, obljublja (seveda, obljublja, kaj pa drugega) nove ukrepe. Ki so bili obljubljeni že stokrat, a jih lokalne skupnosti kakor niso zaznale?!

Proti komu bodo usmerjeni Golobovi »radikalni ukrepi«?

Napoved Roberta Goloba, da bo vlada sprejela »radikalne ukrepe«, seveda polnijo strani, zvočnike in ekrane mainstream medijev. Naši viri ob tem opozarjajo, da verjetno ti ukrepi v resnici sploh ne bodo namenjeni zajezitvi kriminala, pač pa se bo represija usmerila proti večini državljanov. Medtem ko javnost prepričujejo, da se represija proti Romom »ne splača«, bi lahko v resnici prišlo do nadaljnjega zmanjševanja svoboščin državljanov.

V naboru ukrepov se sicer omenja zaostritev kazni za ponavljajoče se prekrške in nasilje – ne le za Rome, ampak za vse “objestne nasilneže”. Obetajo se tudi spremembe zakonodaje za hitrejše kaznovanje in daljše pridržanje. Toda že v zadnjem času, pred tragedijo, je vladajoča večina skušala s spremembo zakona o upravnem postopku, paketom pravosodnih sprememb ter spremembo pri policijskem delu skušala usmeriti v čim bolj »regulirano« družbo. Medtem pa je Golob s svojimi nastopi dal kriminalnim združbam čas, da svojo »robo«, ki so jo morda skrivali v romskih naseljih, umaknejo na »varno«.

Seveda bo veliko odvisno tudi od današnje seje novomeškega mestnega sveta in protestnega shoda, pa tudi vseh shodov, ki bodo sledili. Naši viri opozarjajo na bojazen, da bi se med množico pomešali plačani provokatorji, ki bi izzivali nasilje, kar ne bi bilo prvič, saj so se takšni primeri denimo pojavljali decembra lani na shodu pred celjskim sodiščem (po zgledu podobnih shodov iz Srbije). To bi lahko dalo vladajoči koaliciji povod za izredne razmere ter nove ukrepe proti svoboščinam, pa tudi z insceniranimi demonstracijami proti opoziciji in bojda »fašističnim« civilnodružbenikom, ki ne delijo istega mnenja z nevladniki tipa Nika Kovač. Že Golobov obisk s predhodno eskadriljo specialcev je to nakazoval.

Ko Golob po medijih že oznanja spremembe, ki bojo omejile svoboščine vseh, ne pa v prvi vrsti krivca/ krivcev, je jasno, da se za videzom demokrata skrivajo drugačne agende in da je za imenom Svoboda pravzaprav ravno obratno vodilo. — Rok Trkaj Terkaj (@Trkaj) October 26, 2025

Po bolj črnih scenarijih bi to pomenilo, da bi prišlo morda celo do odpovedi volitev in s tem do suspenza ustavnega reda. Vendar, ponovimo, gre za najbolj črn scenarij. Toda žal se je pri romskem vprašanju sedaj že zgodil najbolj črn scenarij: smrt človeka zaradi nasilja. Vpletenost mednarodnih kriminalnih družb pa le še bolj povečuje tveganje, saj se balkanski karteli ne bodo zlahka sprijaznili z morebitno izgubo Slovenije.

Povedano drugače: Golob vse bolj odkrito izraža tendenco, ki jo je kazal padli romunski diktator Nicolae Ceauşecu. A pri slednjem se je to začelo postopoma, najprej z represijo v Temišvarju, kar se je nato razširilo. O tem smo več pisali tukaj: