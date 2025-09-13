Diplomatski škandal Tine Gaber: Pod izmišljeno funkcijo pisala tudi ženam predsednikov tujih vlad

Piše: Moja Dolenjska

Poročali smo že o pisanju portala Požareport, da je Tina Gabar pod namišljeno funkcijo First lady (Prva dama) iz elektronskega naslova, rezerviranega zgolj za državno upravo, ki so ga očitno mimo zakona ustvarili posebej zanjo, pisala slovenskim veleposlanikom v tujini in od njih zahtevala, da posnamejo promocijski video v podporo Palestini.

Zadeva je, kot danes znova piše portal, že veliko hujša. Še pred tem je namreč, kot navaja, Gabrova preko iste elektronske pošte [email protected] (elektronski naslov ima končnico, ki jo lahko uporabljajo samo državni funkcionarji in državni organi) pisala ženam predsednikov tujih vlad z enakim predlogom, naj posnamejo video s podporo Palestincem in obsodbo Izraela.

Pri tem je elektronske naslove žen tujih predsednikov vlad za potrebe Tine Gaber, kot navaja portal, mimo zakona zahteval sam predsednik vlade Golob. Slednje je zahteval od Tanje Fajon oziroma njenega ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Ta Golobova zahteva je na zunanje ministrstvo prišla 4. avgusta, kot urgentna, ugoditi pa so ji morali že v nekaj urah, navaja portal.

Po informacijah Bojana Požarja je bila akcija Tine Gaber načrtovana za 20. Blejski strateški forum, za poseben nastop Gabrove na Bledu, kjer bi se znotraj daljšega videoposnetka okoli nje pojavile še druge evropske prve dame, češ, poglejte, vsi podpirajo Gabrovo za Palestince in proti Izraelu. Ker pa iz tujine ni bilo nobenega odziva, razen čudenja, češ, kaj se greste in kaj se dogaja, je Gabrova nato pisala našim veleposlanikom, navaja portal.

Tako v kabinetu predsednika vlade ter ministrstvih za zunanje in evropske zadeve so se zavili v molk, na vprašanja portala pa ne odgovarjajo.

Elektronski naslov [email protected] je očitno še vedno delujoč, saj strežnik ne sporoči, da ne obstaja, ko se nanj pošlje sporočilo.

Kot smo že poročali, Tina Gaber po slovenski zakonodaji nima nobene državniške ali uradne funkcije, tudi potem, ko se je poročila s predsednikom vlade ne. Je zgolj žena predsednika vlade in nič drugega. Zato uradno tudi ne more zastopati slovenske države, ne doma ne v tujini.