Diplomat Tone Kajzer v intervjuju za Demokracijo: »Mednarodne razmere so zelo napete, mednarodni red pa erodiran«

Piše: Bogdan Sajovic

Z nekdanjim veleposlanikom Republike Slovenije v ZDA in zdajšnjim predsednikom Odbora za zunanjo politiko pri Strokovnem svetu SDS Tonetom Kajzerjem smo se med drugim pogovarjali o spremembah v načinu vodenja zunanje politike, če desnica prevzame vodenje vlade, o eroziji mednarodnega reda in o prioritetah, ki bi se jim posvetila desna vlada.

Gospod Kajzer, če bo po volitvah vaša stranka sestavila vlado, nameravate, med drugim, spremeniti način vodenja zunanje politike?

Vsekakor. Aktualna vlada ne vodi realne in premišljene zunanje politike. Zanemarjajo realnost, namreč, da je svet tak, kot je, realnost takšna, kot je, in ne takšna, kot si jo zamišljajo oni. S svojimi potezami zanemarjajo odnose s sosedami, odnose z zaveznicami. Izvajajo zunanjepolitične poteze za notranjepolitično rabo in se pri tem ne ozirajo na interese Slovenije ali našo verodostojnost pri zaveznikih. Tako se zunanje politike ne vodi. Namen zunanje politike je varovanje naših interesov, predvsem zagotavljanje varnosti in prosperitete za Slovenijo.

Še zlasti v času, ko vse kaže, da svet leti s tečajev …

Mogoče je to malo pretirano, a vsekakor se nahajamo v obdobju velikih sprememb. Mednarodne razmere so zelo napete, mednarodni red pa erodiran. Na evropskih tleh poteka že peto leto prava vojna. Povečujejo se geopolitična in geoekonomska ranljivost ter varnostna izpostavljenost demokratičnega sveta, to slabitev Zahoda in erozijo mednarodnega reda pa pospešujejo avtoritarni režimi, ki medsebojno sodelujejo. Kompleksna geopolitična situacija nakazuje, da se bodo trenja in konflikti znotraj mednarodnega prostora nadaljevali v smeri vse večje polarizacije in delitev vzdolž ločnic med demokratičnim in avtoritarnim svetom. Zato moramo ponovno vzpostaviti vrednostno verodostojno in učinkovito zunanjo politiko in na prvo mesto postaviti interese Slovenije.

