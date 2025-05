Denis Avdić je večji dobičkar celo od Nike Kovač

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Denis Avdić, radijski voditelj, ki dela za omrežje provladnega tajkuna Martina Odlazka, zaslovel pa je v preteklosti po nizkotnem nadlegovanju ravnatelja na Štajerskem, ki je pozneje storil samomor, je v času vlade Roberta Goloba med najbolj uspešnimi propagandnimi medijskimi podjetniki.

Nazadnje je Avdić diskreditiral poslanca SDS Andreja Hoivika, ki je protestiral na strehi državnega zbora. Mediji, ki niso podrejeni Golobu, so po tem objavili opozorilo, kako je Avdić kupoval številne nepremičnine po dobrodelnih akcijah, v katerih sodeluje s svojim provladnim medijem. Avdić pa po tem javno ni pojasnil, od kod mu denar. A poslovno mu zadnja leta nikakor ne gre slabo. Še veliko več nepremičnin bi lahko nakupil.

Po strmi rasti prihodkov v času vlade Roberta Goloba je njegovo podjetje AD TIM, ki je imelo lani skoraj 1,3 milijona prihodkov, močno prehitelo celo privatni zavod 8. marec Nike Kovač, ki ga je ustanovil Simon Maljevac (Levica) z 718,989 evri. Podoben privatni zavod 1. maj Tanje Fajon pa je po aferi Litijska že v nižji ligi. Prihodki so podjetju Avdića iz 181.800 leta 2021 poskočili na skoraj 1,3 milijona evrov v lanskem letu. Za milijon v nekaj letih. To je res bliskovit vzpon.

Ob tako visoki rasti prihodkov Avdić, ki je edini lastnik podjetja, za plače ni porabil praktično nič. V zadnjih dveh letih je skupaj za stroške dela porabil 2.089 evrov. Posloval je z velikanskim letnim presežkom, celotnega prenesenega presežka pa je bilo konec lanskega leta 640.562 evrov.

Podatki so takšni:

Tudi 8. marec za plače ne porabi nič. To po vsej verjetnosti kaže na izmikanje visokim davkom in prispevkom naše države in izplačila na druge načine.

Dobrodelnost, s katero se postavlja Avdić in radijska postaja Radio 1 Martina Odlazka, za katero ta dela, je oblika nabiranja volivcev in simpatij, ko kot dobrotniki delijo zbran denar vseh ljudi. Po tem pa s tem “kapitalom” propagandno podprejo Goloba in tolčejo po opoziciji. Predvsem SDS.

Med tistimi, ki so za to dobrodelnost podarili državni denar, so bili s po sto tisoč evri septembra 2023 državni DARS, GEN-I in Holding Slovenskih elektrarn. Zgodilo se je v mesecu, ko je bila organizirana tekma Zvezd pod patronatom Aleksandra Čeferina, izkupiček od sponzorjev, prodaje vstopnic in prostovoljnih prispevkov posameznikov, pa je bil usmerjen prav fundaciji Radia 1. Pa še po sto tisoč evrov državnih podjetij pod vplivom Goloba.

Fundacija Radia 1 objavlja poročila o zbranem in porabljenem denarju, a ta poročila ne vsebujejo imen in priimkov, da bi bilo podatke mogoče preveriti, pa tudi podatkov, koliko so morebiti plačali Avdiću ali pa kolikšnim plačilom se je ta odrekel, sam nisem našel.

Avdić ima ob podjetju odprt še s.p., ki je imel v preteklosti po https://www.companywall.si/ tudi dobre prihodke, za zadnja leta pa podatki niso dosegljiva, podatki o s.p.-jih so bolj skriti kot za podjetja.

2015 2016 2017 Celotni prihodki 205.686,00 125.189,11 5.500,22 Celotni odhodki 189.429,00 108.667,23 3.209,17 Čisti poslovni izid leta 16.257,00 16.521,88 2.291,05

Na podoben način, da so imeli podjetje in s.p.-je, so se v preteklosti plačilom visokih davkov in prispevkov naše države izogibali novinarji portala Necenzurirano, ki zdaj tudi delajo za omrežje Martina Odlazka. Na to je opozoril nekdanji direktor FURS Ivan Simič.

Status samostojnega podjetnika ima Avdić od leta 2011.