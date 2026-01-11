(DEMOKRACIJA MAGAZIN) Astrologinja Ema Kurent: »Po volitvah pričakujem izboljšave. Jasno je, da bo desnica vladala bolje kot levica«

Piše: Marjeta Bogataj

Pogovarjali smo se z najboljšo slovensko astrologinjo Emo Kurent, ki je ena od pionirjev te vede na naših tleh. Že konec leta 2018 je napovedala, da se bo marca 2020 začela kriza, ki bo globalno pretresla svet, in omenila hujšo epidemijo, ki se je res zgodila. In to je le ena od njenih številnih pravilnih prognoz.

DEMOKRACIJA: Gospa Kurent, ker se bližamo koncu leta, naj vas najprej vprašam, kakšno je bilo to leto skozi vaše oči? Vas je morda kaj presenetilo?

Ema Kurent: Oči mene kot astrologinje vedno gledajo na svet kot na odraz tistega, kar je zgoraj. »Kot zgoraj, tako spodaj« je prastari astrološki teorem. Ciklusi nebesnih teles narekujejo usodo narave in družbe. Vedno iščem vzporednice in sklepam na možna ali verjetna dogajanja. O presenečenjih tukaj ne moremo govoriti, čeprav se dogodki, ki jih poganja ista energija, v različnih obdobjih seveda izražajo v različnih pojavnih oblikah. Med najpomembnejšimi fenomeni, ki so označevali leto 2025, je bilo Lunino doseganje najvišje deklinacije, kar se zgodi na vsakega 18,6 leta. Naj pojasnim, gre za nekakšno valovanje Lune, ki se v omenjenem ciklusu 18,6 leta devet let postopoma dviga od najnižje deklinacije 18° do najvišje 28,5° in nato devet let spet upada. S tega vidika imamo oziroma smo imeli v letu 2025 vzporednice z leti 1950, 1967/68, 1987/88 ter 2006. Je bilo vsem tem obdobjem kaj skupno? Vsekakor. Čeprav so desetletja narazen, je vsako v politiki in financah, če se omejim na ti dve področji družbenega dogajanja, predstavljalo nekakšno »prelomno točko poznega cikla« – trenutke, ko je bil optimizem visok in se je rast zdela stabilna, a so se v ozadju že tiho gradili globoka neravnovesja in globalne preusmeritve. Lahko bi jim rekli »prehodna leta« – časi, ko je stari red (zlasti finančni in geopolitični) dosegel svoj vrhunec in se začel preoblikovati. Torej to je nekaj, kar so moje oči astrologinje opazile in zato zdaj pričakujejo, da bo kmalu prišlo do preobratov. Če dodam še indikacije drugih planetov, mrkov itd., obstaja verjetnost globalne recesije v dveh do treh letih.

Vaše vprašanje, ali me je kaj presenetilo, sicer implicira predsodek, ki ga ima javnost o nas astrologih, da namreč vidimo v prihodnost in vemo, kaj točno se bo zgodilo, oziroma naj bi vedeli. Ampak mi tega ne moremo vedeti na način, kot si javnost predstavlja. Astrološko prognoziranje pomeni razumeti nebesne konfiguracije in sklepati na ustrezna možna ali verjetna dogajanja. V izkustvenem svetu je vsak dogodek presenečenje, tako smo narejeni, nismo roboti.

Več stvari ste pravilno napovedali tako za Slovenijo kot za tujino – lahko izpostavite dve ali tri?

Iz preteklih let sem najbolj ponosna na prognozo, podano v intervjuju za revijo Suzy konec leta 2018. Dejala sem, da leto 2019 ne bo nič posebnega, da pa se bo marca 2020 začela kriza, ki bo globalno pretresla svet. Omenila sem povezavo s Kitajsko in ZDA ter možnost hujše epidemije. Dodajam, da sem takrat prvič v svojih vsakoletnih napovedih omenila epidemijo. Torej ni bila špekulacija ali poceni ugibanje. V Luninem vodniku 2025, ki sem ga pisala poleti 2024, sem v napovedi za oktober za dneve okoli 15. oktobra omenila zmago dobrega nad zlim ter mirovni sporazum. Točno takrat so v Gazi dosegli premirje. Na moji Facebook strani sem 4. avgusta letos za obdobje med 5. in 8. avgustom predvidela nevarnost uničevalnega požara vzdolž 2,5 vzhodne zemljepisne dolžine; 5. avgusta je izbruhnil tak požar v kraju Aude v Franciji. V Luninem vodniku 2023, ki sem ga pisala poleti 2022, sem izrazila zaskrbljenost zaradi težavnega aprilskega sončnega mrka, ki bo oziroma je v Sloveniji nastopil natanko na vzhodnem obzorju, ki je občutljiva nebesna točka, kar bi za nas lahko pomenilo ekstremne in uničevalne vremenske razmere – vse od spomladi do poletja, saj mrki delujejo vsaj pol leta. Kot vemo, so v začetku avgusta 2023 pri nas nastopile »stoletne poplave«. To je le nekaj napovedi, ki se jih spomnim, vse te in druge so dokumentirane na mojih socialnih omrežjih ter v Luninih vodnikih, ki jih izdajam vsako leto.

