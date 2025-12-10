Delo popravlja POP TV: S Hanom sesuli Prerod za Svobodo

Piše: Spletni časopis

Polom na referendumu je Svobodi Roberta Goloba koristil, ji prinesel dodatne volivce in jo približal SDS Janeza Janše na vrhu lestvice strank.

Vsaj, če verjamemo raziskavi Mediane za Delo. Po raziskavi iste Mediane za POP TV pred tednom bi naj z referendumom nekaj izgubili obe največji stranki. Delo je zdaj to popravilo, Svobodo bi volilo 22,9 odstotka volivcev (pred tednom 20,8), SDS pa 28,1 (prej 28,6) odstotka. Presenečenje po meritvi za Delo je, da bi daleč pod pragom končal Prerod Vladimirja Prebiliča, bi pa poslance dobila Resni.ca Zorana Stevanovića in SNS Zmaga Jelinčiča.

A pri oceni pomena teh deležev je dobro biti zelo previden. Mediana je za Delo tik pred referendumom izmerila, da bo odločna večina, čez 60 odstotkov glasujočih, podprla zakon vladnih strank o državni pomoči pri samomorih. Pa je doživel hud polom. Pred evropskimi volitvami pa so izmerili veliko izenačenost Svobode in SDS, pa je SDS potem dobila štiri sedeže, Svoboda pa dva.

Mediana za Delo je pokazala dramatičen padec Preroda Vladimirja Prebiliča iz 6,3 odstotka na vsega 2,9 odstotka. Prerod je časopis Delo prejšnji teden, ko so anketirali, združeval s SD Matjaža Hana, ki se je z osmimi odstotki rahlo okrepil na tretjem mestu. Čez vikend, že po anketiranju, je Prerod zavrnil povezovanje, ki ga je ponudil Han.

Močan spin, ki smo mu bili priča, ko so medijsko poskušali tudi s podporo Milana Kučana povezati Prerod kot stranko z istim programom s SD, češ, da ločeno samo trati čas, je verjetno znižal delež Prebiliču in ga zvišal Svobodi.

Ker gre pri majhnih strankah za zelo majhne deleže, raziskave javnega mnenja pa celo pri veliko večjih številih zadnje čase udarijo povsem mimo in ker medijski spini delujejo kratkoročno, je za kakršnokoli sklepanje prehitro.

Precej bolje kot Prerod so se odrezali Demokrati Anžeta Logarja, ki so s 4,6 z NSi skoraj izenačeni z Levico s 4,8 odstotka.

Mediana za Delo je ločeno merila Levico in Vesno, ki sta že pred časom napovedali skupen nastop na volitvah. Za POP TV je prejšnji teden ista agencija ti dve stranki merila skupaj. Trend Levice pa je ves čas navzdol. Če jo merijo skupaj z Vesno ali ločeno. S 4,8 odstotki pa so po Delu še nekoliko nad rezultatom zadnjih volitvah, ko je ta stranka komaj prišla v državni zbor.

Vesna je zadnje čase ves čas daleč pod pragom.

Obratno je precejšen vzpon Mediana pokazala Resni.ci Zorana Stevanovića in Jelinčičevi SNS, iz katere je nekdanji policist Stevanović prišel. Obe bi dobili poslance. Z dvema odstotkoma pa je relativno visoko tudi nova skrajno leva stranka Mi, socialisti Mihe Kordiša.

Resnica je s 5,9 odstotki med strankami poskočila celo na četrto mesto za SD, prehitela je NSi Jerneja Vrtovca. Mediana, ki za Delo meri ločeno Vesno, tokrat ni merila (ali vsaj ločeno prikazala) SLS, ki je bila po meritvi Mediane za POP TV pred tednom tik pod pragom za vstop v DZ. SNS s 4,3 odstotki pa ne bi zaostal veliko za Demokrati, NSi in Levico.

Bolj dolgoročne primerjave več agencij kažejo, da je SDS daleč spredaj, vladajoča Svoboda precej zaostaja, že kar daleč zadaj pa sledi velika skupina strank, ki dosegajo podobne deleže in so lahko prihodnja leta pomembne ali pa ostanejo pod pragom.

Odvisno bo tudi od povezovanj in kampanj v prihodnjih mesecih.

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):

Vse podatke, ki so bili temelj za preračunavanje, navajam, ker to olajša razumevanje razlik med meritvami in omogoča tudi preverjanje, če je prišlo pri prenosu in obdelavah podatkov morebiti do napak.