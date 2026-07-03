Debeljakov mandat na čelu SDH se končuje

By: Nova24tv.si

Predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) Žiga Debeljak bo 30. septembra sporazumno zapustil položaj. Njegov odstop prihaja v času, ko vlada pod vodstvom Janeza Janše pripravlja temeljito prenovo sistema upravljanja državnega premoženja, vključno z ukinitvijo SDH.

Žiga Debeljak, ki je SDH vodil od septembra 2022, bi sicer s 1. septembrom letos nastopil nov štiriletni mandat. Tega mu je potrdila prejšnja vlada Roberta Goloba, kar nakazuje, da je levica hotela poskrbeti zase in za svoje in si s tem utrditi oblast, kar je sprožilo ogorčenje javnosti. S to potezo se prav tako niso strinjali takratni koalicijski partnerji, SD.

Spomnimo, da je novico o podaljšanju mandata ostro reagiral tudi sedanji predsednik vlade Janez Janša, ki je na družbenem omrežju X zapisal ”ne bo”.

Nadzorni svet SDH pod vodstvom Suzane Bolčič Agostini se je Debeljaku sicer zahvalil za njegovo delo in poudaril, da je holding v zadnjem letu posloval uspešno.

Odhod Debeljaka sovpada z bistveno širšimi nujno sistemsko potrebnimi spremembami. Vlada Janeza Janše pripravlja zakon o nacionalnem in demografskem skladu, na katerega naj bi prinesli upravljanje državnih naložb. S tem bi ukinili sedanji model, kjer ključno vlogo igra SDH, in vzpostavili bolj centraliziran, pošten in dolgoročno bolj usmerjen sistem upravljanja premoženja, namenjen tudi stabilnemu financiranju pokojninske blagajne.

Nadzorni svet je že objavil javni razpis za novega predsednika uprave, rok za prijave pa se izteče 31. julija. Do imenovanje novega vodstva bo obstoječa uprava zagotavljala nemoteno delovanje družbe.

Dogajanje okoli SDH predstavlja enega ključnih korakov v širši reorganizaciji upravljanja državnega premoženja, ki jo napoveduje aktualna vlada. Ta poudarja večjo preglednost, odgovornost in strateško usmerjenost, kar bi preprečilo prakse iz preteklosti, ko je levica nastavljala svoj kader, pogosto tik pred iztekom mandata in brez širšega konsenza.