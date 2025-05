DARS krepko zamočil z razpisom za širitev štajerske avtoceste in celo namerno kršil zakon, Golobov Andrej Ribič išče izgovore

Piše: C. R.

Na že dolgo obljubljano razširitev štajerske avtoceste na šest pasov na območju okolice Ljubljane se bomo očitno načakali precej dlje, kot je bilo predvideno. In to predvsem zaradi Darsove šlamastike.

Državna revizijska komisija je namreč razveljavila odločitev Darsa, da dela za ureditev tretjega prometnega pasu na avtocesti med Domžalami in Ljubljano odda družbama CGP in Pomgrad. Dars je po ugotovitvah komisije ravnal v nasprotju z zakonom, ko je naročilo oddal, ne da bi prej popravil očitno napako v ponudbenem predračunu.

Kot je danes sporočila Državna revizijska komisija, je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za dela na odsekih avtoceste Domžale-Šentjakob in Šentjakob-Ljubljana (Zadobrova) ter priključkih Ljubljana Šentjakob in Ljubljana Sneberje, ki ga izvaja Dars, ugodila zahtevku za revizijo, ki ga je podala družba Mapri Proasfalt.

Ugotovila je, da izbrani ponudnik – družbi CGP in Pomgrad – v eni izmed postavk ponudbenega predračuna ni vpisal cene odkupa z negativnim predznakom, kot je to zahteval naročnik. Umanjkanje negativnega predznaka cene odkupa je mogoče šteti za očitno napako, ki jo lahko naročnik skladno z zakonom o javnem naročanju spregleda. Zaradi te očitne napake so v ponudbenem predračunu računske napake, ki jih je mogoče skladno z določbami zakona odpraviti, je pojasnila revizijska komisija.

Ker pa je Dars javno naročilo izbranemu ponudniku oddal, ne da bi pred tem odpravil računske napake v ponudbenem predračunu izbranega, je po ugotovitvah revizijske komisije ravnal v nasprotju z določbami zakona.

Državna revizijska komisija je zato zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila.

Na javno naročilo za širitev štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano so prispele tri ponudbe. Najnižjo sta v skupnem nastopu oddala CGP in Pomgrad, in sicer v višini 80,79 milijona evrov brez davka (oz. 98,6 milijona evrov z davkom). Družba Mapri Proasfalt je oddala ponudbo v vrednosti 84,5 milijona evrov, Gorenjska gradbena družba pa v vrednosti 99,86 milijona evrov brez davka.

Mapri Proasfalt je v pritožbi opozoril, da se je vrednost ponudbe izbranega ponudnika od oddaje ponudbe do izbora znižala za okoli 2700 evrov. Darsu je očital, da je nepravilno obravnaval napako ponudnika v predračunu, in jo štel kot računsko napako.

Dars je zahtevek za revizijo zavrnil, ob tem pa navedel, da je izbrani ponudnik naredil računsko napako, saj je pri postavki odpadnega materiala izostal negativni predznak, ki ga je predvidel sistem, zato se ni izvedla pravilna matematična operacija.

Pri tem je opozoril na določilo zakona o javnem naročanju, po katerem se ob soglasju ponudnika zaradi računske napake ponudba sme popraviti, pri čemer ne sme priti do spremembe količine in cene na enoto brez DDV. Izpostavil je tudi, da popravek predstavlja izjemno majhen oziroma neznaten delež vrednosti ponudbe.

Predsednik uprave Darsa, sicer vidni član Svobode Andrej Ribič je v današnji izjavi za medije v Ljubljani priznal, da so naredili “manjšo napako”, in povedal, da javno naročilo ne bo ponovljeno, ampak bodo izbranega ponudnika pozvali k odpravi napake. Gre za računsko napako, ki je vredna 270 evrov, medtem ko je razlika do druge najugodnejše ponudbe štiri milijone evrov, je dejal. Kar je seveda sprenevedanje.