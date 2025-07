Danes velik protestni shod v Šentjerneju, jutri pa v Ljubljani

Piše: Moja Dolenjska, C. R.

Ljudska iniciativa Šentjernej zaradi neučinkovitega reševanja romske problematike in neukrepanja vlade za danes ob 19. uri pred Kulturnim centrom v Šentjerneju pripravlja protestni shod. Nanj so vabljeni tudi krajani iz drugih občin, zato se ga je že prijel vzdevek vsedolenjski protest za konkretne spremembe. Kot pravijo v iniciativi, imajo dovolj “praznih obljub in izgovorov” ter zahtevajo korenite spremembe. Pričakujejo veliko število ljudi. Jutri pa bo podoben protest v Ljubljani.

“Protestni shod je odziv na čedalje pogostejše nasilne dogodke v Šentjerneju in dejstvo, da državni organi ne ukrepajo. S tem so kršene temeljne pravice državljanov, kot so varnost, javni red in mir ter enakost pred zakonom in socialna pravičnost,” so v iniciativi zapisali v vabilu na protest.

Kot navajajo, se prebivalci občine Šentjernej in preostale jugovzhodne Slovenije soočajo z vse večjimi varnostnimi, socialnimi in pravnimi izzivi, kljub dolgoletnim opozorilom pa se država ne odziva učinkovito. “Dovolj je praznih obljub in izgovorov, zahtevamo konkretne spremembe,” so zapisali.

Shod, ki je prijavljen, bo “miroljuben, vendar odločen in glasen”, so jasni.

Kot so poročali časopisi, so se v zadnjem času v Šentjerneju zgodili štirje fizični napadi posameznih Romov na občane.

Protest zaradi nereševanja romskih vprašanj je v Šentjerneju potekal že septembra lani. Takrat je več sto ljudi opozorilo na večletne težave z nasiljem posameznih Romov na OŠ Šentjernej.

Za sredo, 16. 7., ob 15.00, pa ste vabljeni na protestni pohod v podporo pretepenemu kmetu Antonu Čemažarju, sporoča civilna iniciativa »Zahtevamo varnost!«.

V sredo, 16.7. ob 15.00 uri, bo protestni pohod po krožišču med Dunajsko in Obvozno cesto na Ježici (slika v prilogi). Zberemo se pred Tavčarjevim dvorom, Dunajska c.291.

Izrazili bomo solidarnost z nedavno pretepenim kmetom Antonom Čemažarjem, ki je bil 8. 7. žrtev romskega nasilja. Na pohodu bo civilna iniciativa predstavila zahteve državljanov do Mestne občine Ljubljana, Vlade Republike Slovenije in policije za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja pred nekaterimi predstavniki romske skupnosti. Pridite s transparenti in slovenskimi zastavami. Civilna iniciativa »Zahtevamo varnost« je v vabilu med drugim zapisala: »Tako ne gre več naprej! Ne moremo ves čas živeti v strahu, kdo bo naslednji.«