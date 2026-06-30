Danes je pred nami še en vroč dan, morda kakšna stopinja manj

Piše: C. R., STA

Potem ko je Agencija za okolje (Arso) v ponedeljek v Podnanosu izmerila 38,7 stopinj Celzija, kar je nov slovenski junijski rekord, se bo vročinski val nadaljeval tudi danes. Velika toplotna obremenitev bo vztrajala do srede, že danes pa bodo temperature po besedah dežurnega prognostika Andreja Velkavrha kakšno stopinjo nižje od ponedeljkovih.

Prejšnji junijski temperaturni rekord so izmerili 26. junija lani v Dobličah pri Črnomlju, ko so termometri kazali 38,4 stopinje Celzija.

Velika toplotna obremenitev po nižinah bo danes najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Zaradi tega je Arso za jugovzhod, jugozahod ter osrednji del države za danes in sredo izdal rdeče opozorilo.

Po napovedi Arsa bo tako danes sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta.

Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija.