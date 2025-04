Piše: Jože Biščak

Veliki petek je bil povsem običajen dan v življenju levičarjev. Kot so sestavljeni, verjamejo, da so večvredna bitja, ki lahko počno, kar jih je volja: nadzorujejo, kako naj živimo ali ne živimo, komu bodo zagrenili življenje in ga mučili do onemoglosti, koga bodo v montiranih procesih poslali v zapor in komu bodo spregledali lumparije.

Vse je odvisno od tega, ali človek sprejme njihovo igro pretvarjanja, hinavščine in prevare; v svoji podli maniri so s pohodom skozi institucije prebrisano ukrojili svet po svoji meri. Resnica in pravica jih ne zanimata, svoboda je zanje nekaj, kar je treba v kali zatreti – bodisi z ustrahovanjem bodisi z odvzemom fizične svobode. Ja, zlo obstaja in oni ga imajo od nekdaj v sebi. In če gledamo oprostilno razsodbo za Janeza Janšo in soobtožena v zadevi Trenta skozi to prizmo, spoznamo, da je bil veliki petek, ko je bila na prvi stopnji razglašena oprostilna sodba, dan, ki ni spremenil ničesar.

Zadeva Trenta je več kot desetletje trajajoča farsa (ki še ni končana, saj je tožilstvo napovedalo pritožbo), katere namen je uničiti človeka, ki se že 40 let upira komunističnemu kartelu; ta si je po osamosvojitvi nadel masko demokratov: od zadeve JBTZ prek zarote Depala vas in afere Patria do Trente. To, da je bil Janša pri slednji zadevi na prvi stopnji oproščen, ne pomeni, da je Slovenija opravila s »krivosodjem« pod vplivom globoke države. Je pač presodila, da ji v tem trenutku ne ustreza, da bi bil prvak opozicije obsojen v procesu, do katerega v svobodnih in demokratičnih državah sploh ne bi smelo priti. Toda koristni idioti so spet dobro opravili svoje delo: večletno preganjanje in demoniziranje tudi v najbolj trdnem človeku pusti posledice. To so tudi počeli. Ker lahko, ker jim nihče nič ne more, ker imajo vse v svojih rokah.

Janša je pred dobrim desetletjem rekel, da se je Slovenija osamosvojila, osvobodila pa se še ni. Te besede po mojem mnenju najbolje opišejo poosamosvojitveni čas: celoten državni aparat in njegovi podsistemi, ki nikoli niso bili lustrirani, so z voditelji in s podrepniki s socialističnim pedigrejem ohranili moč in miselnost totalitarnega režima. Samo pomislite, kaj so Janši očitali v zadevi Trenta? To, da je nepremično več kot deset let po nakupu draže prodal! Nekaj, kar je v prostotržnih (svobodnih) gospodarstvih običajno (kupiš nepremičnino kot naložbo), je za ljudi s kuščarjevimi možgani kaznivo dejanje. Ampak verjemite, arhitekti konstrukta to vedo, ker niso neumni, so pa zlobni. In so s pomočjo medijskega mainstreama prepričali veliko ljudi, da je edino pošteno, da tisto, kar kupiš, kasneje prodaš po isti ceni. Tako pač gre dialektika kulturnega marksizma, to je hevristika za obračun s političnimi in z ideološkimi nasprotniki.

Marsikdo bo rekel, da je vse to teorija zarote, češ da so se sodniki pravno izobrazili že v samostojni Sloveniji, ki je vsaj na deklarativni ravni pravna država. Mar res? Kje so postali pravniki? Velika večina na Pravni fakulteti v Ljubljani, ki ji je ton dajal Ljubo Bavcon, komunistični zločinec in človek, ki je učil, da je treba v zadevah razsojati v skladu s socialistično doktrino. In tako je ostalo tudi po njegovi smrti. Zato je nekaj hudo narobe s pravnimi šolami. Učinke te degradacije lahko vidite v ravnanju tožilcev in sodstva, ki ne prevzamejo nikakršne odgovornosti, da odločajo pošteno in nepristransko. Tudi zato toliko sodb pade na Evropskem sodišču za človekove pravice. Temeljito bo treba prečistiti in izgnati nepoštene in skorumpirane sodnike, saj mečejo senco na celotno sodstvo, kjer je vendarle še veliko poštenih in časti vrednih sodnikov, ki pa so tiho.

Sodba na veliki petek je tudi nekako simbolna. Velikonočno veselje ne bi bilo mogoče, če pred tem ne spoznamo in ne občutimo solzne doline. Zato naj bo vse izhodišče za nekaj novega. Prva priložnost za upor proti zlobnežem bo referendum, nato kmalu pride druga – državnozborske volitve, ko bo potrebna prepričljiva konservativna večina, da se izsuši močvirje globoke države.