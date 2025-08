Da ne bomo pozabili: takole je pravkar umrli Zdenko Roter spletkaril v času po osamosvojitvi in pomagal graditi konstrukt Depala vas

Piše: G. B.

Čeprav pregovor pravi, da o mrtvih vse dobro, pa velja razkriti, kako se je pravkar umrli Zdenko Roter za potrebe svojega prijatelja Milana Kučana spletkarsko vmešal v politiko. Pravzaprav v njeno ozadje.

O tem je pred leti v Sloveniji spregovoril tudi Željko Kekić, nekdanji sodelavec SDV s Hrvaške, šlo pa je za spletko proti Janezu Janši v času, ko je bil obrambni minister. Kot je znano, so ga leta 1994 zrušili s konstruktom Depala vas. V tem dogajanju se je kot eden od operativcev izkazal tudi Zdenko Roter. Slednjega je namreč Kučan poslal na Hrvaško, češ naj priča proti Janši v nekem montiranem procesu. Kekić bi bil za svoje delo bogato nagrajen, če bi ponudbo sprejel. “Takrat se nisem pustil prepričati. Obljubljali so mi vse živo v Sloveniji.” V intervjuju za tednik Demokracija je celo priznal, da mu je takrat Roter ponujal dolgoročno varnost in varen prehod skozi Slovenijo na Zahod. Kar pomeni, da je bila naša oblast pripravljena za zrušenje Janše nekoga pretihotapiti na Zahod.

A Kekić ni hotel sodelovati, zato je sledilo maščevanje, saj ga ob vsakem obisku Slovenije slekli tako rekoč do nagega in pregledovali avtomobil. Cenzurirali so tudi njegove intervjuje in izjave na RTV Slovenija.

In pazite: vse to se je dogajalo v času po osamosvojitvi, ko smo mislili, da je takšno početje odšlo za vedno v zgodovino. Vendar temu ni tako. Spomnimo na še nekatere druge primere, ko so operativci slovenske globoke države iskali pomoč na Hrvaškem, denimo pri Radenku Radojčiću. Slovenski "oficir za zvezo" je bil Anton Peinkiher.