Češka levica pod pritiskom: zaradi poveličevanja komunizma jim grozi sodni pregon

Piše: Ž. N. (Nova24tv)

Češki komunisti so po neuspešnih volitvah napovedali izredni kongres, kjer bodo volili novo vodstvo. Tik pred božičem pa se bodo primorani soočiti s precej večjim problemom – ali bodo po novem letu še sploh obstajali.

Januarja prihodnje leto v veljavo stopa novela kazenskega zakonika, ki med drugim jasneje opredeljuje že obstoječo ureditev prepovedi gibanj, ki promovirajo zatiranje pravic in svoboščin. Zaporna kazen bo grozila vsakomur, ki bo ustanovil, promoviral ali podpiral komunistična, nacistična in druga gibanja, katerih cilj je zatiranje človekovih pravic in svoboščin ter spodbujanje sovraštva. To bo torej policiji omogočilo, da bo lahko začela preganjati tiste, ki spodbujajo komunistično ideologijo in uporabo simbolov, ki so povezani z njo.

“Imamo dve pravni analizi. Tveganja so precejšnja. Brez sprememb po 1. januarju 2026 ne moremo zaščititi svojih ljudi, naših predstavnikov in premoženja,” se glasi izjava komunistov iz vzhodnega dela Prage, ki so v svojem novembrskem glasilu objavili zelo podrobno poročilo o zasedanju centralnega komiteja z dne 18. oktobra.

V eni izmed analiz, ki sta jo uspela pridobiti javni radio Radiožurnál in portal iROZHLAS.cz, odvetnik komunistične voditeljice Katerine Konečne Sergej Zaripov svetuje dve možnosti – da se Komunistična stranka Češke in Moravske (KSČM) dokončno razpusti ali pa se združi z drugo stranko ali gibanjem.

Voditeljica stranke se je zavila v molk

Voditeljica komunistov se ne odziva na vprašanja, kako si zamišlja delovanje stranke v prihodnosti in ali je naklonjena združitvi z drugim subjektom. Tiskovni predstavnik stranke Roman Roun pojasnjuje, da razkrita analiza predstavlja enega od mnogih gradiv. Javnost pa bo o izidu razprave o morebitni spremembi statusa KSČM informirana pravočasno.

Nekateri strokovnjaki in člani stranke menijo, da je bila analiza pripravljena z namenom, da bi bili člani stranke pripravljeni pozdraviti združitev ene najstarejših domačih strank s stranko Stačilo!, na listi katere so komunisti v preteklih letih že kandidirali. Politolog Aleš Michal z Inštituta za politične študije na Karlovi univerzi meni, da je združitev konkretnih subjektov mogoča, a bo ta pomenila marginalizacijo KSČM.

Združitev bi bila za komuniste najbolj ugodna

Odvetnik Zaripov opozarja, da bi lahko sprememba zakonodaje privedla do vdorov policije na sedež stranke. “Tveganje pregona vpliva na vse ravni delovanja stranke, pravno, organizacijsko in simbolno, v skrajnem primeru pa bi lahko privedlo do predloga za razpustitev,” razkriva njegova analiza. Morebitni kazenski pregon bi po njegovo vodil do izgube premoženja, kar ni zanemarljivo, saj je znano, da imajo komunisti še vedno v lasti veliko nepremičnin. “Vztrajanje pri trenutni ureditvi bi lahko vodilo do nepopravljive izgube premoženja brez možnosti nadzorovanega prenosa,” je jasen in dodaja, da je iz tega razloga strateško najbolj primerno, da se komunisti združijo s stranko Stačilo!.

V luči neuspeha komunistov na volitvah, kjer jim sploh ni uspelo preseči parlamentarnega praga, Zaripov opozarja, da ne bodo imeli nobene možnosti vpliva na morebitno spremembo zakonodaje, ki jo vpeljuje vlada Petra Fiale. Meni, da se ne morejo zanašati na prihajajočo koalicijo. “Motoristi že dolgo izražajo protikomunistična stališča, sam Andrej Babiš pa se že dolgo poskuša javno distancirati od svoje preteklosti, povezane z nekdanjim režimom in njegovimi strukturami,” še pojasnjuje odvetnik v zvezi s svojo idejo. Po njegovem prepričanju stranka Svoboda in neposredna demokracija (SPD) ne bi nasprotovala morebitni razpustitvi KSČM, stranka pa ne bi našla podpore niti pri predsedniku Petru Pavlu. Predsednik namreč izpostavlja nujnost obrambe demokratičnih institucij pred avtokratskimi težnjami.

Do kongresa se vodstvo čeških komunistov ne želi izrekati o nadaljnji poti stranke. “Prepričani smo, da je novela zakona nedemokratična in bo posegla v pravice in svoboščine v Češki republiki. O tem, kako bo vplivala na nas, še razpravljamo,” je pojasnil podpredsednik centralnega komiteja Milan Krajča.