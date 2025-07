Ceremonija pri Ruski kapelici: Kdo vse še vedno vzdržuje vezi z okupatorsko Rusijo?

Piše: C. Š., Nova24tv.si

Milan Kučan, Karl Erjavec, Lena Grgurevič, Miroslav Gregorič, Zmago Jelinčič Plemeniti, Dejan Kaloh, Andrej Šiško je le nekaj imen, ki smo jih opazili na dogodku pri Ruski kapelici pod Vršičem.

Društvo Slovenija Rusija je danes organiziralo tradicionalno spominsko slovesnost pri Ruski kapelici pod Vršičem. Na njej so se tako kot že vrsto let s položitvijo venca, minuto tišine in molitvijo spomnili tam pokopanih ruskih vojnih ujetnikov, ki so med prvo svetovno vojno umrli med gradnjo ceste čez Vršič. Govorec je bil nekdanji veleposlanik in predsednik društva Dušan Snoj.

Toda bolj kot spomin na umrle vojne ujetnike gre za politični dogodek, ki priča o lojalnosti Rusiji in njenemu političnemu vodstvu. Udeležencev je od leta 2022, ko je Putin okupiral dele Ukrajine in nad ukrajinskim narodom izvaja vojne zločine, vidno manj, a so ostali tisti najbolj goreči. Rusofili.

Kdo vse se je udeležil dogodka, si lahko ogledate v nadaljevanju: