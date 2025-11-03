(CENZURA) Nataša Pirc Musar nagovorila poslance, oblast pa preprečila razpravo po njenem govoru

Piše: G. B.

Danes poteka izredna seja DZ o dogodkih v Novem mestu, a očitno ne bodo dali besede poslanskim skupinam, pač pa bodo morali poslanci zgolj poslušati predsednico republike Natašo Pirc Musar.

Prav iz tega razloga se poslanska skupina SDS ne udeležuje izredne seje DZ, na kateri predsednica republike Nataša Pirc Musar nagovarja poslanke in poslance po napadu v Novem mestu pred dobrim tednom dni. Kot so sporočili, odločitev Pirc Musar, da nagovori DZ, pozdravljajo, a se seje ne bodo udeležili, ker ne predvideva razprave.

V obvestilu DZ, ki so ga poslali ob začetku seje, so zapisali, da po predstavitvi mnenja in stališča predsednice ni možnosti niti predstavitve stališč poslanskih skupin. “Če kdaj, bi bil v teh razmerah potreben dialog na nivoju predsednice republike in državnega zbora, ne pa monolog,” so dodali. Spomnimo: na seji mestnega sveta Novo mesto so lahko svoja stališča predstavile svetniške skupine.

SDS sicer pozdravlja odločitev predsednice, da nagovori DZ po treh letih zaostrovanja razmer in naraščajočega kriminala na območju jugovzhodne Slovenije in po tistem, ko je koalicija večkrat zavrnila predloge opozicije, ki jih je podprlo preko 30.000 podpisnikov in županov, so navedli.

Kdo natančno je preprečil razpravo, ni znano, slišati pa je, da je to storila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in da to odločitev podpira tudi Svoboda. Jasno, saj si ne želi, da bi javnost izvedela še kaj več o tem, kaj se v resnici dogaja.

V DZ na zahtevo predsednice ravnokar poteka izredna seja DZ, na kateri predsednica predstavlja svoje stališče o razmerah v jugovzhodni Sloveniji po tragičnem dogodku prejšnjo soboto, v katerem je umrl Novomeščan, in pomenu učinkovite integracije romske skupnosti. V prihodnjih dneh se bodo sicer zvrstile tudi razprave o ukrepih za zagotavljanje varnosti, ki so jih zahtevali v koaliciji in opoziciji. Tako je danes pričakovati tudi predsedničin poziv k strpni razpravi.

“Se pa ne spodobi, da ob tem ne želi slišati tudi stališč poslanskih skupin v DZ, ki zastopajo volivce. To ni dialog, ampak avtokratski pristop, ki še nikoli ni prinesel rešitev,” je na omrežju X zapisal predsednik SDS Janez Janša.