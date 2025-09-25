e-Demokracija
“Če vas slučajno zanima, zakaj nismo štiri otroke z redkimi boleznimi poslali na zdravljenje v Ameriko”

Fokus
Golobova vlada s svojim delovanjem in ravnanjem dela v prid teroristične organizacije Hamas.

Piše: Moja Dolenjska

Vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica) je na današnji seji vlade odločila, da bo Slovenija za delovanje palestinske uprave namenila 1,2 milijona evrov. Iz sklepa je razvidno, da gre za prispevek Slovenije v letu 2025 in da je načrt palestinski upravi v prihodnjih šestih mesecih zagotoviti po 200 milijonov ameriških dolarjev mesečno.

V okviru tega so države Francija, Španija, Norveška in Saudova Arabija oblikovale Koalicijo za nujno zagotavljanje vzdržnosti palestinske uprave in k sodelovanju povabile tudi Slovenijo. Zahvala slovenske vlade pa je na predlog ministrstva za zunanje zadeve, ki ga vodi Tanja Fajon, prispevek v višini 1,2 milijona evrov, ki je prvi, verjetno pa tudi ne zadnji.

Znani analitik Tomaž Štih je ob tem na družbenih omrežjih zapisal: “Če vas slučajno zanima, zakaj nismo štiri otroke z redkimi boleznimi poslali na zdravljenje v Ameriko.”

Sporočilo po seji vlade:

Vir: sevl170.docx

