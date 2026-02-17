Piše: Celjski glasnik

Danes, ko imamo v Sloveniji vlado Roberta Goloba, je vse bolj aktualen citat iz kultnega slovenskega filma “Moj ata, socialistični kulak”. “ … Zdaj je svoboda. V svobodi nikoli ne veš kaj lahko in kaj ne. V diktaturi vsaj veš kaj je prepovedano, v svobodi pa nikoli ne veš, kaj lahko govoriš in kaj ne smeš. … “

To je ob zadnjem odpovedanem delu oddaje Tarča zapisal tudi Edvard Kadič.

[Partljič; Moj ata, socialistični kulak] https://t.co/Fpakc6ooI3 — Edvard Kadič (@EdvardKadic) February 11, 2026

Vendar ni samo omenjana oddaja pod drobnogledom slovenske politične srenje, ampak kot kaže bomo kmalu vsi državljani, predvsem pa, če se zgodi še ena vlada Roberta Goloba. Tako dejansko vlada pripravlja načrt kako bi se lahko državljani prehranjevali in kot v omenjenem filmu, bi lahko bila tudi uporaba mesa po novem sporna.

Slovenija naj bi namreč že sprejela vegetarijanske smernice, ki pa jih v tem trenutku še skrivajo. Celo na režimu naklonjenem mediju Dnevnik teh zadev več ne morejo prikrivati in morajo poročati, kaj vse nam pripravljajo Golobovi. “Če se zgodi še en golobji mandat, nas čaka veganski fašizem. Vlada skriva sporne veganske smernice,” opozarja Sebastjan Jeretič.