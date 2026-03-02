Če se je kibernetski napad res zgodil, se je zgodil pri Repićevem računu na X – na vsak način ga hočejo utišati!

Piše: G. B.

“Na lastni koži sem ugotovil, da je pod to vlado represija nad svobodo govora neprimerljivo hujša kot v času covida,” je včeraj na omrežju X zapisal Aleksander Repić, zadnje čase zelo znan spletni vplivnež.

Namreč, če se je res zgodil kakšen kibernetski napad, se je le-ta zgodil prav na njegov račun. Takole to izgleda:

To sicer ne pomeni, da je račun odstranjen, je pa za zdaj omejen, vendar se lahko zgodi, da ga tudi odstranijo.

“Na lastni koži sem ugotovil, da je pod to vlado represija nad svobodo govora neprimerljivo hujša kot v času covida. Takrat sem na glas povedal, kaj vse me moti, in me nihče ni označeval za “levičarja” ali me skušal utišati. Pod vlado “svobodnih” pa mi je bila svoboda omejena na načine, ki jih premore le diktatura. Izbrisan mi je bil Instagram račun, ki je bil ustvarjen že leta 2012, na katerem sem vedno povedal, kar mi je ležalo na duši. Tisti, ki me zares še ne poznate, ste morda izgubili upanje, da bom sploh še kdaj spregovoril na glas. Vsi tisti, ki me pa dobro poznate, pa verjamem, da si že pripravljate novo porcijo kokic. Zaradi nastale situacije sem se odločil, da svoj glas prenesem na socialno omrežje X, v upanju, da ostanem slišan. V življenju so me doletele že veliko hujše stvari kot vse to, kar se mi je zgodilo v zadnjih dveh tednih. A kot sem že večkrat povedal … težko me bo utišati,” je sicer včeraj zapisal Aleksander Repić.