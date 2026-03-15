Carlos de Antonio Alcázar: Strmoglavljenje režima, kot je iranski, je samo po sebi zapleteno in polno tveganj

Piše: Alvaro Penas

Carlos de Antonio Alcázar je upokojeni polkovnik španske vojske. Med svojo vojaško kariero je sodeloval v številnih operacijah zunaj Španije, vključno z Bližnjim vzhodom, Afriko in Balkanom.

Kako ocenjujete prve dni vojaške operacije proti Iranu?

Izvedba te operacije proti Iranu predstavlja novo prelomnico s strukturnimi posledicami, ki segajo daleč preko strogo vojaškega področja. Izraelske obrambne sile (IDF) ponovno delujejo v polni operativni sinhronizaciji z Združenimi državami v operaciji »Rjoveči lev« (v Združenih državah Amerike »Epski bes«). Že od samega začetka so bila prizadevanja usmerjena v degradacijo političnih in vojaških zmogljivosti režima z destabilizacijo njegovega jedra odločanja.

Vstopamo v kognitivno področje vojskovanja, v hibridno vojskovanje, ki vključuje konvencionalne kinetične elemente, kjer se uničujejo visokovredni strateški cilji, povezani z vodstvom režima. Prvi dan naj bi bil ubit vrhovni voditelj Ali Hamenej in vsaj deset visokih iranskih uradnikov. Hkrati se prizadevanja osredotočajo na uničenje kritične vojaške infrastrukture, da bi Iran prisilili ne le k sprejetju sporazuma, temveč k predaji in spremembi režima.

Vojaška namestitev je bila in še vedno je izjemna: dve udarni skupini letalonosilk (tretja je na poti) in njihovo spremstvo, letala za zračno premoč, sistemi zračne obrambe, tankerji in transportna letala, podmornice in druga sredstva. Iran je situacijo zaostril z napadi na ameriške baze, mesta, naftne objekte in letališča v Savdski Arabiji, Združenih arabskih emiratih, Bahrajnu, Katarju, Kuvajtu in Jordaniji.

Pričakuje se, da se bo ta operacija nadaljevala več tednov in bo vključevala natančne napade na vojaške, politične in verske oblasti, iranske varnostne objekte in jedrsko infrastrukturo. V teh prvih dneh so se iranske ofenzivne zmogljivosti znatno zmanjšale na treh ključnih vojaških področjih: raketna in brezpilotna ognjena moč, sistem poveljevanja in nadzora ter vojaška infrastruktura skupaj z integrirano zračno obrambo.

Zračna premoč je že dosežena nad skoraj celotnim iranskim ozemljem. Vse to kaže na razvoj kampanje, katere cilj je nevtralizacija iranskih ofenzivnih zmogljivosti. Izrael je izvedel začetni napad s približno 200 letal proti več kot 500 ciljem v dveh zaporednih valovih. Tistega prvega dne je Iran izvedel obsežen napad z raketami in brezpilotnimi letali, namenjen preobremenitvi sistemov zračne obrambe. Drugi dan je bila uporaba brezpilotnih letal vrhunec, čeprav sta Združene države in Izrael začela ciljati na mobilne izstrelitvene naprave, baze in logistična skladišča. Od tretjega dne naprej se je začela očitna faza izčrpavanja z zmanjšanjem iranskih izstrelitev.

Četrti dan je zaznamoval spremembo v nadzoru zračnega prostora, saj sta Združene države in Izrael dosegla lokalizirano zračno premoč in razširila svoje operacije na iranskem ozemlju. Peti dan se je tempo iranskih napadov zmanjšal, z manj koordiniranimi salvami in večjim številom izoliranih izstrelitev, kar običajno kaže na izgubo operativnih izstrelitev in poslabšanje poveljevanja in nadzora. Šesti dan se je to poslabšanje stopnjevalo, z napadi manjšega obsega in več kot dvema tisoč vojaškimi cilji, ki jih je zadela zračna kampanja. Od sedmega dne naprej se je iranska ofenzivna zmogljivost še zmanjšala, čeprav je še vedno sposobna povzročiti znatno škodo.

Pred konfliktom naj bi imel Iran več kot dva tisoč balističnih raket in nekaj sto mobilnih izstrelitvenih naprav, poleg velikih rezerv napadalnih brezpilotnih letalnikov. Po več kot tednu dni delovanja več kazalnikov potrjuje upad iranske ofenzivne zmogljivosti: zmanjšanje hitrosti streljanja, degradacija sistema poveljevanja in postopen premik k bolj asimetričnim taktikam. V prihodnje je najverjetnejši scenarij razvoj konflikta srednje do nizke intenzivnosti, ki bo temeljil na sporadičnih napadih in izčrpavajočih operacijah. Kljub temu ostaja možnost, da se konflikt razširi z aktivacijo iranskih posrednikov v različnih državah Bližnjega vzhoda ali, v scenariju večje eskalacije, z napadi na energetsko infrastrukturo v Perzijskem zalivu, pomorsko plovbo v Hormuški ožini ali zahodne vojaške baze v regiji.

Marco Rubio je izjavil, da je bila operacija prenagljena, ker je Izrael nameraval napasti iransko vodstvo, nekateri analitiki pa trdijo, da je to privedlo do določene mere improvizacije na ameriški strani. Ali menite, da je bilo temu tako?

Ne. Načrtovanje skupne operacije je težko, njena izvedba pa še bolj zapletena. Ta vojaška kampanja ni bila improvizirana. Zahtevala je izjemno zapleteno načrtovanje, ki je bilo podrobno izvedeno v daljših časovnih obdobjih.

Priprava vključuje zbiranje obveščevalnih podatkov v več tednih ali mesecih, identifikacijo in natančno izbiro strateških vojaških ciljev, preučevanje zračnih poti in varnih koridorjev, načrtovanje operacij oskrbe z gorivom v zraku in integracijo sistemov protiraketne obrambe po celotni regiji. Zahteva tudi izjemno tesno politično in vojaško usklajevanje.

V okviru operativnega načrtovanja obstaja tudi bistvena logistična razsežnost. Pomorska in zračna sredstva morajo biti vnaprej nameščena, prednje baze pripravljene, natančno strelivo skladiščeno ter aktivirane komunikacijske in obveščevalne mreže za poveljevanje in nadzor. Vse to zahteva čas, pripravo in usklajevanje med različnimi vojaškimi strukturami.

Kar se lahko zgodi – in se pogosto zgodi v obdobjih mednarodnih napetosti – je, da se politična odločitev o izvedbi obstoječega načrta preloži ali odloži glede na prvotni časovni načrt. Z vojaško-analitičnega vidika je pomembno razlikovati med improvizacijo in zgodnjo izvedbo. Zgodnja izvedba preprosto pomeni, da je bilo načrtovanje že končano in da so politični ali strateški premisleki privedli do odločitve o izvedbi načrta prej ali slej, kot je bilo prvotno predvideno.

Zato to ni bila improvizirana operacija. Veliko bolj verjetno je, da je že obstajal predhodno razvit vojaški načrt in da so razvijajoče se strateške razmere skupaj z zaznano priložnostjo privedle do odločitve o pospešitvi njegove izvedbe, da bi zagotovili usklajen odziv in ohranili nadzor nad razvojem konflikta.

Iranski odziv je presenetil opazovalce zaradi svojega obsega in ciljev, vključno z napadi na Turčijo in Azerbajdžan. Ali ni napaka napasti toliko držav? Kaj režim išče s to strategijo?

Širitev iranskih napadov na več držav – celo na Turčijo, Ciper in Azerbajdžan – se morda zdi presenetljiva. Zdi se, da je v nasprotju s klasično vojaško logiko koncentracije sil in prizadevanj. S strateškega vidika pa takšno vedenje predstavlja kombinacijo odvračanja, političnega signaliziranja in kompenzacije za konvencionalno vojaško šibkost.

Iran zasleduje tri glavne cilje: širitev konflikta, da bi povečal politične in vojaške stroške ofenzive proti njemu, ustvarjanje strateške negotovosti za Združene države Amerike, Izrael in njihove zaveznike ter krepitev notranje naracije režima.

Ena najbolj občutljivih epizod je bila izstrelitev balistične rakete, ki je bila usmerjena proti turškemu zračnemu prostoru in jo je v Sredozemlju prestregel Natov sistem protiraketne obrambe. Ta incident je izjemno delikaten, ker je Turčija članica Nata. Zavezništvo je napad obsodilo in potrdilo svojo zavezanost kolektivni obrambi, čeprav 5. člen ni bil uporabljen. Iranska strategija temelji na tem, kar mnogi analitiki opisujejo kot »regionalno nasičeno vojskovanje«, katerega cilj je premagati sovražnikovo obrambo in pomnožiti sočasne fronte. Vendar pa ta strategija nosi resna tveganja. Napad na preveč držav lahko povzroči nasproten učinek: utrjevanje širše koalicije proti Iranu. V vojaškem smislu velja, da širši kot je konflikt, težje ga bo Iran vzdrževati proti silam, ki imajo ogromno tehnološko in zračno premoč. Konec koncev iranska strategija temelji na integrirani regionalni asimetrični vojni. Njen cilj ni vojaško premagati Združenih držav ali Izraela v konvencionalni vojni, temveč jima preprečiti hitro zmago in povečati politične, vojaške in gospodarske stroške konflikta.

Iranski napadi se zmanjšujejo po intenzivnosti, čeprav Islamska republika govori o orožju, ki ga še nismo videli. Ali obstajajo kakšni dokazi o takšnem “čudežnem orožju”? Katere možnosti ima Iran, če so njegove rakete izčrpane?

Dejansko so iranski napadi pokazali trend upadanja intenzivnosti. Malo verjetno je, da ima Iran čudežne sisteme ali povsem nove tehnologije, ki jih zahodne vojaške obveščevalne službe in satelitski posnetki še niso dokumentirali.

Znano je, da ima Iran velike arzenale, ki so bili tehnološko izboljšani v primerjavi s prejšnjimi generacijami. Sem spadajo balistične rakete srednjega in dolgega dosega z izboljšanimi sistemi vodenja, okrepljenimi bojnimi glavami in kasetnimi tovori. Te sisteme že leta preučujejo obveščevalne agencije, inštituti za strateško analizo in specializirano obrambno novinarstvo. Z vidika zahodne vojaške analize ne predstavljajo presenečenja. Uradna retorika iranskega režima, ki namiguje na obstoj “skritega orožja”, je na splošno del strateške naracije, namenjene ustvarjanju negotovosti in krepitvi notranje kohezije.

Če bo začelo primanjkovati bolj sofisticiranih raket in naprednih brezpilotnih letalnikov, bi lahko Iran okrepil uporabo posredniških skupin. Te sile lahko izvajajo posredne napade, sabotaže ali izčrpavajoče akcije, s čimer širijo območje operacij zunaj iranskega ozemlja. Iran bi lahko svoja prizadevanja preusmeril tudi na ne povsem vojaške cilje, kot so energetska infrastruktura, pomorske prometne poti, komunikacijski sistemi, letališča in industrijske cone, da bi ustvaril politični in gospodarski pritisk.

V tem kontekstu je treba omembe nevidnega ali »čudežnega« orožja razlagati bolj kot poskus vplivanja na strateško in psihološko dojemanje konflikta kot za dokaz o skritem arzenalu, ki bi lahko odločilno spremenil potek vojne. Kljub temu bi Iran teoretično lahko uporabil približno 400 kilogramov obogatenega urana za izdelavo radioloških »umazanih bomb«, čeprav bi bilo takšno dejanje izjemno resno.

S katerimi težavami bi se lahko soočila Združene države in Izrael, če bi vojna trajala dlje kot štiri tedne, ki jih je napovedal Donald Trump?

Dolgotrajna vojaška kampanja pomeni stalno porabo preciznih raket, vodenih bomb in goriva za letala, helikopterje in vojaška plovila. Obe državi imata precejšnje industrijske zmogljivosti in rezerve za vzdrževanje obsežnih operacij več kot mesec dni; vendar pa lahko logistično izčrpavanje sčasoma prisili k prilagoditvam operativnega načrtovanja in omeji trajnostno sposobnost napada na strateške cilje.

Poleg tega bi to povečalo tudi verjetnost, da bi se drugi regionalni akterji lahko neposredno ali posredno vključili v konflikt. To bi lahko vključevalo napade milic in posredniških skupin, povezanih z Iranom, pa tudi možnost hibridnih terorističnih dejanj na svetovni ravni. Na domačem trgu bi se Združene države in Izrael lahko soočili z vse večjim notranjim pritiskom, če vojaška kampanja ne bi prinesla hitrih rezultatov. To bi lahko vključevalo kritike javnega mnenja in opozicijskih strank, razprave o nujnosti napotitve kopenskih sil in sčasoma širše dvome o strategiji in trajanju kampanje.

Dolgotrajen konflikt bi lahko zmanjšal tudi politično fleksibilnost in oblikoval prihodnje strateške odločitve. Poleg tega bi lahko dolgotrajna vojna na Bližnjem vzhodu znatno vplivala na svetovne energetske in trgovinske trge. Morebitne motnje v pošiljkah nafte skozi Hormuško ožino, zvišanje cen surove nafte in zemeljskega plina ter gospodarski pritisk na države, odvisne od uvoza energije ali industrijskega izvoza, bi lahko ustvarili dodaten politični pritisk na vladi Združenih držav in Izraela, da si prizadevata za hitrejšo rešitev.

