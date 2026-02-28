Čakalne vrste niso iluzija in niso izmišljene, kot to trdi Golob in njegova vlada!

Piše: Nova24tv.si

Predsednik vlade Robert Golob in pokorna medijska trobila, trdijo, da so dolge čakalne vrste v zdravstvu večinoma “iluzija” ali umetno napihnjene a je realnost nasprotna. Novela Zakona o zdravstveni dejavnosti povzroča odhode specialistov in ukinjanje storitev, kar podaljšuje čakanje – kot dokazuje novi primer iz Term Dolenjske Toplice.

“Nov dan, nov nihaj Svobodnjakov v slovenskem zdravstvu,” je na X zapisala poslanka SDS Jelka Godec. Poleg zapisa je pripela obvestilo iz sprejemne pisarne zdravstva iz Term Dolenjske Toplice.

Obvestilo Term Dolenjske Toplice, ki ga je objavila poslanka SDS Jelka Godec je le še en primer v nizu negativnih učinkov potez te vlade. Pacienti so dobili obvestilo, da dr. Matej Kolenc, specialist nevrologije, zaradi sprememb v zakonu ne bo več izvajal EMG preiskav (elektromiografija živčno-mišičnega sistema). Rezervacije bodo 2. marca 2026 izbrisane iz čakalne vrste, napotnice veljavne le še 3 dni (do 5. marca), pacienti pa preusmerjeni k drugim izvajalcem – kar pomeni nove vrste, daljše čakanje in dodatno iskanje pomoči.

Podobni primeri se množijo: novela je privedla do kadrovskih zlomov, npr. na Kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo UKC Ljubljana, kjer so vrhunski kirurgi zaradi rigidnih omejitev podali odpovedi.

Ljudi kljub realnosti prepričujejo v nasprotno

Spomnimo, predsednik vlade Robert Golob je v intervjuju za RTV Slovenija februarja 2026 presenetil z izjavo, da čakalne dobe, kot jih uradno beleži Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), nimajo kaj dosti zveze z dejanskim stanjem. Po njegovih besedah so v več kot polovici primerov dejanske čakalne dobe pol krajše, kot jih kaže statistika, nekatere pa so celo umetno ustvarjene ali napihnjene – zaradi dvojnih praks zdravnikov, ki delajo v javnem in zasebnem sektorju hkrati, kar umetno podaljšuje vrste v javnem delu. Kot rešitev je izpostavil digitalizacijo zdravstva (zakon o digitalizaciji sprejet konec 2025), ki naj bi naredila red in odpravila te “namišljene” čakalne vrste.

Podobno retoriko so prevzeli tudi nekateri levičarski mediji, kot je portal Spletna Mladina, ki govorijo o “iluziji čakalnih vrst” – kot da gre za statistično napako ali sistemsko iluzijo, ne za realno trpljenje pacientov.

In medtem ko premier in njegovi podporniki vztrajajo pri “digitalnem redu” in “umetno ustvarjenih vrstah”, uradni podatki NIJZ kažejo nasprotno: število nedopustno čakajočih se v mandatu te vlade močno povečuje (v nekaterih obdobjih celo za 70 % višje kot na začetku), čakalne dobe pa se v mnogih specialnostih daljšajo. Zdravniki odhajajo, storitve izginjajo, pacienti pa ostajajo brez pomoči.