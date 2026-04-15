Brezglavo trošenje odhajajoče koalicije: 1,1 milijarde evrov primanjkljaja že v treh mesecih in pol!

Piše: Vida Kocjan

Vladajoča koalicija v odhajanju (Svoboda, SD in Levica) je že do 14. aprila, to je v treh mesecih in pol, porabila za 1,1 milijarde evrov več kot je bilo prihodkov v državni proračun. To je 44 odstotkov celotnega letnega predvidenega primanjkljaja (2,5 milijarde evrov), kot so si to sami določili.

Tekoči podatki finančnega ministrstva kažejo, da je bilo do 14. aprila zbranih 3,6 milijarde evrov prihodkov, porabljenih pa kar 4,7 milijarde evrov.

Brezglavo trošenje

Za plače v javnem sektorju so porabili 1,48 milijarde evrov ali 29,1 odstotka od načrtovanih 5,08 milijarde evrov, pri čemer ni gotovo, če so v ta znesek vključena tudi izplačila v aprilu. Plače so namreč praviloma 15. v mesecu za pretekli mesec.

Bistveno manj so bili radodarni pri investicijah. Za te so porabili zgolj 361,8 tisoč evrov ali 15,7 odstotka od načrtovanih 2,3 milijarde evrov.

Za obresti po najetih plačilih pa je šlo že 509,2 milijona evrov ali 56,4 odstotka od načrtovanih 902,8 milijona evrov.

Skromni prihodki

Pri prihodkih izstopa zelo nizek znesek iz naslova Prejeta sredstva iz EU. Zgolj 189,6 milijona evrov je bilo tega črpanja iz evropskih skladov. Načrtovan znesek za celotno leto je 1,42 milijarde evrov, v Slovenijo so pripeljali zgolj 13,3 odstotka načrtovanega zneska.

Zelo nizki so tudi prihodki iz zbranih davkov (na dodano prednost 22,3 odstotka, trošarine 22 odstotkov in podobno), kar kaže, da gospodarstvo res ni v izredni kondiciji, kot bi nam to rad prikazal notorično lažnivi odhajajoči predsednik vlade.

Podatki o stanju javnih financ na dan 14. april 2026, so dostopni na povezavi: Proračun.gov.si