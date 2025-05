(VIDEO V ŽIVO!) Imamo papeža Leona XIV. – prvega Američana na Petrovem sedežu!

Piše: G. B.

Ob 18.08 se je na dimniku Sikstinske kapele pokazal bel dim. Papež je izvoljen.

Video prenos:

Oglasili so se tudi zvonovi.

Okoli 18.30 prihajajo pripadniki Švicarske garde ter vatikanska godba.

Ob 18.36 prihaja godba italijanskih orožnikov na Trg sv. Petra.

18.42 Obe godbi (vatikanska ter italijanska orožniška) intonirata obe himni.

19.14 Kardinal protodiakon Dominique Mamberti naznanil, da je novi papež kardinal Robert Francis Prevost – Leon XIV.!

Leon XIV. se je rodil leta 1955 kot Robert Francis Prevost je bil nazadnje prefekt dikasterija za škofe, pa tudi predsednik papeške komisije za Latinsko Ameriko. Pred tem je bil škof Chiclaya v Peruju, med leti 2001 in 2013 pa generalni prior avguštinskega reda. Rojen je bil v Chicagu, ima pa tudi perujsko državljanstvo. V Peruju je služil od leta 1985 do 1986 in od leta 1988 do 1998 kot župnik, škofijski uradnik, učitelj v semenišču in upravitelj. Za kardinala je bil imenovan šele leta 2023, ko je bil imenovan za prefekta dikasterija za škofe.

19.23 Novi papež je na balkonu. Podal je nagovor, začel je z besedami “Mir vam bodi”.

19.35 Papež Leon XIV. podelil blagoslov mestu in svetu.

Ob 19.40 se je slovesnost končala.