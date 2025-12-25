Božičnica za zaostale račune na račun prihodnjih

Piše: Lucija Kavčič

Leto je spet naokrog in božič je tu. Letos s še malo bolj grenkim priokusom kot lani. Vsakokrat je slabše. Tudi ko že mislimo, da slabše ne more biti, se nekje odpre nova luknja, v katero pademo.

»Kaj vam pa manjka,« bi rekel kdo iz Svobode, »saj ste dobili božičnico in jo zapravili za neumnosti!« – »Lepo vas prosim, za kakšne neumnosti? Na račun prihodnjih računov je šla za zaostale račune, da vsaj za božič ne bomo imeli dolgov,« bi jezno odgovoril marsikdo, »in dali ste to, kar ste nam prej vzeli!«

Podjetja so zaradi božičnice v težavah, zato božičnice niso dobili vsi. Tudi vzgojiteljice zasebnih vrtcev s koncesijo ne, saj so ti vrtci opozorili, da nimajo denarja za izplačilo božičnice. Cene programov jim predpiše občina koncendentka in strošek božičnice ni vključen v ceno programa, sami po zakonu namreč ne smejo dodatno zaračunavati stroškov, občina pa jim po interpretaciji ministrstva za vzgojo in izobraževanje tega stroška ni dolžna zagotavljati mimo cene programa.

In ker je finančno ministrstvo odvrnilo, da povračil sredstev za zimski regres za delavce pri koncesionarjih na področjih, kot so vzgoja in izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve, iz državnega proračuna ne bo, ker to ni po zakonu, lahko kar ugasnejo luč in zaklenejo.

Vrtce s koncesijo bodo torej tako ali drugače dotolkli, pa ne samo njih. Oni dan mi je znanka (ne bi dala roke v ogenj, da ni na zadnjih volitvah volila Goloba) skoraj šepetaje rekla: »Ravno včeraj sem govorila z računovodkinjo in pravi, da imajo tudi velike firme letos težave. Velike firme! Letos je res kriza.« Zastrmela se je v tla in zamenjala temo pogovora.

Zamenjajmo jo za kratek hip tudi mi. Saj je danes vendar božič, čas za voščila in blagoslov, družinsko domačnost in toplino. Božič je tu in naj bo blagoslovljen!