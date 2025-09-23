Božičnica – nagrada za dobre rezultate dela in gospodarjenja ali nov davek?

Piše: Moja Dolenjska

V zadnjih dneh so mediji polni novic o obvezni božičnici za zaposlene, sklepu, ki ga je sprejela vlada Roberta Goloba. No, vmes, v soboto, je finančni minister Klemen Boštjančič dejal, da ni nujno, da bo sklep obveljal, že včeraj pa je postregel z izgovorom, da so ga novinarji narobe razumeli. Golob pa maha in trdi, da bo sklep obveljal.

Kaj pa v SDS menijo o tem? Janez Janša, predsednik stranke, je danes na družbenih omrežjih to tako pojasnil:

“Absolutno podpiramo izplačila čim višje, NEOBDAVČENE božičnice povsod, kjer rezultati poslovanja to omogočajo. Višina naj bo rezultat poslovne politike in socialnega dialoga.

Božičnica je po definiciji nagrada za dobre rezultate dela in gospodarjenja. Nagrada, ne plača. Tudi božičnico za upokojence je treba razumeti kot nagrado za njihovo minulo delo in le delno kot socialni korektiv v primerih, ko je ta za tiste z nizkimi pokojninami lahko višja.

Dodatna obvezna izplačila v podjetjih, ki so na robu preživetja na trgu, pa lahko te subjekte zgolj potisnejo preko roba v stečaj ter zaposlenim tako drastično ogrozijo – in ne povečajo blaginjo.

V javnem sektorju, kjer je vlada nedavno zgolj linearno dvignila plače (brez da bi v sistemu v okviru povišanj zagotovila zadostna sredstva za nagrajevanje uspešnosti, zato se zaradi tega dviga produktivnost v JS ni prav nič povečala), je izplačilo božičnic možno in pravično pod podobnimi pogoji kot v gospodarstvu – takrat torej, kadar ima državna blagajna presežke.

Če bo vlada v okviru predloga zakona o božičnici v javnem sektorju predložila dokazila o pozitivnem stanju v proračunu, bomo tak predlog seveda z veseljem podprli.

Če pa božičnica postane obveza povsod – ne glede na stanje v proračunu in bilancah gospodarskih subjektov – pa to seveda ni več božičnica, ampak zgolj nov davek.

V položaju, ko sosednja država beleži 4X višjo gospodarsko rast in ko se tja selijo uprave naših podjetij, potrebujemo streznitev in ne dodatnega zapravljanja prihodnosti naših otrok.”

