Božičnica: Delodajalci protestno zapustili sejo Ekonomsko-socialnega sveta

Piše: STA, C. R.

Delodajalske organizacije so na podlagi ocene, da je v zvezi z uvedbo obvezne božičnice že vse odločeno in se o tem ni več mogoče pogajati, protestno zapustile današnjo sejo Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Minister za delo Luka Mesec je to odločitev obžaloval in zatrdil, da se je vladna stran pripravljena pogajati o vseh parametrih božičnice.

Kot je ob odhodu s seje v izjavi za javnost pojasnil predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Blaž Cvar, so ves čas razprave o predlogu obvezne božičnice danes poslušali, “da je to de facto nekaj, za kar se je vlada odločila in da bo to zagotovo tudi sprejeto”.

“Postavljeni smo bili pred dejstvo, da obvezna božičnica zagotovo bo, da noben poslanec ne bo glasoval proti. Torej, kako naj se potem sploh o čem pogajamo? To niso pogajanja, to je dejansko diktat /…/. Tega enostavno ne moremo sprejeti,” je bil neposreden Cvar, ki zdaj od vlade pričakuje gradivo, o katerem se bo mogoče pogovarjati.

Ni sprejemljivo, da pogajanja potekajo pod ultimatom obvezne božičnice in da je predmet pogajanj samo še njena višina, je opozoril tudi generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS) Miro Smrekar.

Prav tako so razočarani v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Izvršni direktor GZS, sicer tudi predsedujoči ESS, Mitja Gorenšček popuščanja vlade glede obveznosti božičnice ne pričakuje, je povedal za STA.

Vseh pet reprezentativnih delodajalskih organizacij, poleg OZS, ZDS in GZS še Trgovinska zbornica Slovenije ter Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, je v skupni izjavi po seji sporočilo, da so se seje udeležile v upanju, da se najde skupno rešitev, ki bi vsem zaposlenim v državi omogočila višje neto plače.

“Veliko razočaranje za delodajalce je, da vlada in sindikati niso podprli predloga delodajalcev v smeri razbremenitve stroškov plač. To bi namreč zaposlenim prineslo precej več, kot znaša predlagana božičnica. Delodajalci so sicer podprli nagrajevanje zaposlenih v obliki neobvezne božičnice, ki mora biti razbremenjena vseh davkov in prispevkov,” so poudarili v delodajalskih združenjih. Spomnili so še, da božičnico že zdaj plačujejo podjetja, ki imajo dobre poslovne rezultate in si to lahko privoščijo.

Delodajalci so na današnji seji predlagali dva sklepa. Prvi je bil, da ESS podpira prostovoljno božičnico, ki je razbremenjena vseh davkov in prispevkov, drugi pa, da ESS soglaša, da se sestane strokovni odbor ESS za delo in socialne zadeve, ki obravnava ukrepe za razbremenitev stroškov dela. Vlada in sindikati so oba sklepa zavrnili, delodajalci pa torej predčasno zapustili sejo.

Mesec zavrača očitke

Medtem pa je minister za delo Luka Mesec očitke, da se vlada ni pripravljena resno pogajati, v izjavi za medije zavrnil. Vlada je po njegovih besedah predlagala sklep o ustanovitvi posebne pogajalske skupine ESS, na kateri da bi se lahko pogajali o vseh parametrih božičnice, a do tega glasovanja zaradi odhoda delodajalcev ni prišlo.

“Delodajalska stran se je odločila, da na takih pogajanjih ne želi sodelovati in to obžalujem. Na srečo niso izstopili iz ESS, ampak so zgolj zapustili sejo,” je dejal minister in delodajalce pozval, naj se vrnejo za pogajalsko mizo.

Socialni dialog se mora nadaljevati, se je strinjal državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Matevž Frangež.

So pa uvedbo obvezne božičnice pričakovano pozdravili sindikati. “Glede na to, na kakšen način je bila ta nova pravica napovedana, pričakujemo, da bo izvedena do konca, za razliko od leta 2022, ko je bil ta predlog prvič na mizi,” je novinarje na prvi poskus uvedbe obvezne božičnice spomnil predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek.

ESS naj bi imel božičnico znova na dnevnem redu 7. novembra. Naj bi bil pa tedaj pred socialnimi partnerji že vladni predlog obvezne božičnice, ne le izhodišča. Kako bodo tedaj ravnali delodajalci, ni jasno.