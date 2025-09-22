Boštjančič o božičnici le za javni sektor: “Sliši se to kar precej neverjetno.”

Piše: Spletni časopis

“Težko bi to prejudiciral. Se pa, moram reči, sliši to kar precej neverjetno.” Tako je finančni minister Klemen Boštjančič presenečeno Tanji Gobec, ki je po depolitizaciji RTVS dobila posebno oddajo Politično, odgovoril, ali bo, če bodo delodajalci proti obvezni božičnici, ta izplačana le javnemu sektorju.

V državnem proračunu, kjer po osmih mesecih zeva več kot milijardna luknja, denarja za božičnico vladne stranke ne načrtujejo. Tudi rebalansa, da bi to izplačali, (še) niso predlagale parlamentu. Je pa izplačilo prejšnji teden razglasil premier Robert Golob, ker smo tik pred volitvami.

Na proračunsko načrtovanje državnih izdatkov so se v vladi že doslej poživižgali. Eden od primerov so nakazila RTVS, ki so ji lani in ji letos pošiljalo po deset milijonov mimo proračunskih načrtov. Uradno za manjšinske programe. Dejansko pa za plače. Za plače denarja tam zmanjkuje kljub povišanju prispevka za RTVS.

Gobčeva je vprašala še dodatno, kaj se sliši neverjetno. In Boštjančič je odgovoril: “Da bi bilo samo za javni sektor, ampak kot sem rekel, ne želim ničesar prejudicirat, ker se že tiste izjave, ki jih dajemo, včasih interpretirajo po svoje in dobijo potem pospešek. Ampak res v izogib špekulacijam, bi predvsem želel se v miru pogovoriti. Tako, da je najboljše, da se ta trenutek zadržimo z nadaljnjimi izjavami kaj bo, ko bo.”

Dogajanje sem na omrežju X komentiral kot guljenje upokojencev, ki morajo po novem plačevati prispevek za dolgotrajno oskrbo, ker je v proračunu zmanjkalo denarja, za višja plačila funkcionarjem in javnemu sektorju, za kar pa denar nenadoma bo. In to še višja vsota:

Boštjančič je pred tem veliko pozornost pritegnil, ko je na kongresu Svobode povedal, da bi lahko umaknili idejo obveznega izplačila božičnice z dnevnega reda, če za to ne bo mogoče doseči soglasja socialnih partnerjev. Razumeti je bilo, da so težave z delodajalci. A so to izjavo pozneje uradno dopolnjevali, da je bila napačno povzeta.

Minister, so sporočili iz ministrstva, ni dejal, da bi vlada lahko odstopila od uvedbe obvezne božičnice, saj v dialog s socialnimi partnerji ne vstopaš z ultimatom. Vlada je izhodišča za uvedbo obvezne božičnice potrdila soglasno. Obvezna božičnica ostaja cilj vlade, dialog s socialnimi partnerji pa bo potekal v tem okviru.

Mogoče je, da je razlog za vprašanja Gobčeve o božičnici le za javni sektor napoved premiera, da bo javnemu sektorju izplačal. Tako to odmeva na omrežju X:

Gobčeva je v pogovoru z Boštjančičem presenetila še z oceno, da so volivci dolgotrajno oskrbo kot jo uveljavlja vlada potrdili na referendumu pred tremi leti. Na referendumu je bil v resnici le predlog vladnih strank, da se uveljavitev zakona o dolgotrajni oskrbi iz časov vlade Janeza Janše zamakne za eno leto. Tega ljudje niso zavrnili. Ni pa bil na referendumu prispevek, ki so ga pozneje uzakonili in ga že plačujemo, vlada pa oskrbe kljub temu dodatnemu prispevku še ne zagotavlja.