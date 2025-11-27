Boštjan Perne: “Prišli smo do točke, ko so “prebujenci” oziroma neo-levičarji trčili ob tisočletne vrednote naše družbe.”

Piše: Celjski glasnik

Želi ali ne želi oblast priznati, a Slovenija je postala tarča politike, ki želi povsem razvrednotiti tisočletne vrednote ljudi in vsiliti svojo LGBTQ teorijo.

Tradicionalna slovenska družina je tako danes postala moteči faktor za oblast, prav tako pa so moteči vsi, ki se ne uklonijo neo-levičarski politiki, hkrati pa se tradicionalnost označuje s fašizmom ter avtoritativnostjo.

Prišli smo do točke, ko so "prebujenci" oziroma neo-levičarji trčili ob tisočletne vrednote naše družbe. Domoljubje je fašizem, naša kultura potrebuje "oplemenitev", jezik ne sme biti več dominanten, cerkev je izobčena. In sedaj je moteča še zdravniška etika.

Kultura smrti je tu. — Boštjan Perne (@bostjanperne) November 21, 2025

