Borut Rončević: “Pri Levici je odnos do stroke zelo preprost: če se stroka strinja z njimi, gre za znanost. Če se ne, gre za neoliberalizem…”

Piše: Celjski glasnik

Ker je napovedal, da si bo prizadeval za izkoreninjenje ideologije v slovenskem izobraževalnem sistemu, je postal minister Borut Ronćević tarča levice in Levice.

Seveda izključno zaradi dejstva, ker so ves čas delali na indoktrinaciji izobraževalnega sistema, da bi si oblikovali mentaliteto mladih po svojih željah. Da gre za izprijena dejanja Levice, kaže tudi razprava okoli Muzeja slovenske osamosvojitve.

Pri Levici je odnos do stroke zelo preprost: če se stroka strinja z njimi, gre za znanost. Če se ne, gre za neoliberalizem… — Borut Rončević (@BorutRoncevic) June 23, 2026

Po tem, ko je Asta Vrečko novo vlado obtožila ideologije, ji je minister Rončević pojasnil, da gre za pomemben korak, ki kaže na pomen določenih dogodkov za pomen Slovenije. Seveda se je Asta takoj počutila užaljeno, saj je po njenem mnenju edino ona sam delala pravilno, ko je bila ministrica, kljub temu, da se ji je šlo zgolj za elito.

V nadaljevanju je še navajala, da samo kar so oni delali so delali kot strokovnjaki oziroma so jim pomagali strokovnjaki. A ji je minister Borut Rončević podal jasen odgovor: “Pri Levici je odnos do stroke zelo preprost: če se stroka strinja z njimi, gre za znanost. Če se ne, gre za neoliberalizem…”