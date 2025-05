Boris Tomašič predstavlja svojo novo knjigo

Piše: Nova24tv.si

“Mengšani, Kamničani, Domžalčani in vsi iz bližnjih krajev – rezervirajte si sredin večer, 7. maja! Ob 19. uri vas vabimo v Župnijski dom Mengeš na težko pričakovano predstavitev knjige Borisa Tomašiča z naslovom Kdo vam laže,” je na družbenem omrežju X pozval Jože Biščak.

Boris Tomašič, znan kot voditelj oddaje “Kdo vam laže” na Nova24TV in eden najbolj izpostavljenih kritikov dominantnih medijev, v knjigi nadaljuje svojo misijo – odkrivanje resnice, ki jo marsikdo želi prikriti.

Tomašič v svoji knjigi med drugim s svojim jasnim in nekompromisnim slogom razgalja medijske in politične manipulacije v slovenskem prostoru. Z natančnimi analizami, konkretnimi primeri in drzno besedo vas bo popeljal skozi razumevanje, kako se oblikuje javno mnenje in kdo vleče niti iz ozadja.

Predstavitev bo potekala v sproščenem pogovornem večeru, kjer bo mogoče avtorju tudi zastaviti vprašanja in pridobiti podpisano knjigo. Dogodek je odlična priložnost za vse, ki jih zanima medijsko ozadje aktualnega dogajanja in si želijo poglobljenega uvida v resničnost, ki je pogosto drugačna od tiste, ki jo ponujajo osrednji mediji.

Ne zamudite tega posebnega večera! Pridružite se nam v sredo, 7. maja, ob 19. uri v Župnijskem domu Mengeš in postanite del dogodka, ki obeta iskreno besedo, tehtne razmisleke in pogumne resnice.