Bolni veteran vojne za Slovenijo zbira donacije, vlada pa pošilja denar v Palestino in Veliko Kladušo

Piše: B. T. (Nova24tv)

Golobova vlada nebrzdano troši državni denar, pa ne samo zase in na domačih tleh, ampak tudi za delovanje vlade države, ki je sploh ni – Palestine. V zadnjem času je javnost močno razburila še novica o tem, da je Golobova vlada poslala veliko vsoto denarja za gradnjo vodovoda v Veliki Kladuši.

Skrb za domače ljudi res ni odlika Golobove vlade – denarja ne najdejo ne za otroke z redkimi boleznimi, še manj pa za veterane vojen za Slovenijo, ki so v primeru bolezni morajo pomagati sami ali pa zanje denar zbirajo stanovski kolegi.

Takšen je tudi primer veterana vojne za Slovenijo in dolgoletnega člana OZ WS Gornje Posočje iz Tolmina gospoda Valterja Jermola, ki je hudo zbolel in ga je huda bolezen prikovala na posteljo in invalidski voziček. Svojega doma ne more zapustiti brez pomoči drugih oseb, ker živi v večstanovanjski stavbi s stopniščem, zato je v veliki stiski. Onemogočen mu je tudi dostop do osnovnih življenjskih potreb ter rednih zdravstvenih obravnav.

Za izboljšanje njegovega položaja je nujna namestitev stopniščnega dvigala, ki bi mu omogočilo varen in samostojen izhod iz stanovanja. Celoten strošek nakupa in montaže dvigala znaša več kot 13.000 EUR, ki ga Valter Jermol sam ne more pokriti, zato je Združenje veteranov vojne za Slovenijo Severnoprimorske objavilo zbiralno akcijo za ta namen.

Donirana sredstva se zbirajo na računu št. TRR: SI56 0400 1004 6432 240, sklic SI00-2025-2, namen Stopniščno dvigalo, kije odprt pri Rdečem križu OZ Idrija, Rožna ul. 15, 5280 Idrija. Sredstva lahko prispevate tudi s SMS sporočilom na telefonsko številko 1919 s ključno besedo DOM5 ali DOMIO, tako boste darovali 5 ali 10 €.

Valter Jermol je bil med osamosvojitveno vojno pripadnik čete Teritorialne obrambe Tolmin, ki je zavzela skladišče orožja na Šentviški Gori. Takoj po ustanovitvi seje vključil v delo OZ VVS Gornje Posočje v katerem je vrsto let deloval kot praporščak. V vlogi praporščaka ali samo kot udeleženec seje udeleževal številnih prireditev na državni, regijskih in lokalni ravni, ki so jih pripravljala veteranska združenja. Vedno je bil vir optimizma in dobre volje zato smo bili veseli njegove družbe. Za svoje aktivno in prizadevno delo mu je Zveza veteranov vojne za slovenijo podelila več visokih priznanj.