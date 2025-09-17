“Bolj gre mandat h koncu, bolj so Svobodnjaki podobni fašistom”

Piše: Moja Dolenjska

“Utišanje opozicije je metoda, kakršne so so se posluževali Duce in njegovi fašisti. Bolj kot gre njihova oblast proti koncu, bolj so jim Svobodnjaki podobni.”

Tako se je na napoved množičnih tožb Roberta Goloba zoper tiste, ki so si ga drznili primerjati s fašistom, na omrežju X odzval poslanec SDS Žan Mahnič. Ob tem je še dodal: “Do sedaj je bilo zaradi mojega političnega delovanja proti meni vloženih 6 ovadb (Fišer, OVS, Sova, Bobnar, Klakočar Zupančič, Pašić) in v vseh primerih sem zmagal. Tudi tokrat bo tako!”

Golob je namreč danes napovedal, da bo zaradi domnevno žaljivih zapisov na omrežju X vložil tožbo zoper podjetnika Aleša Štrancarja. Zaradi zapisa na istem omrežju je tožbo že vložil zoper poslanca SDS Mahniča, v pripravi pa je tudi tožba proti še enemu poslancu te stranke Zvonku Černaču.

Očitno namerava torej Golob do konca mandata kar nekaj časa preživeti na sodiščih.