Boleča obletnica: tole je objavil Janez Janša

Piše: Moja Dolenjska

“20. junija 2014 so nam ukradli svobodo in volitve ter močno prizadeli mojo družino. Zdržali smo vsemu navkljub. Hvala Urški, Črtomirju, malemu Jakobu, Žanu in Niki ter vsem pogumnim vztrajnikom Odbora 2014, stranki SDS, za pogum in podporo. Svoboda Sloveniji.”

Tako je na družbenih omrežjih zapisal Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke, in objavil nekaj fotografij.

Na današnji dan 20. junija 2014 je množica podpornikov pospremila Janeza Janšo v zapor – Evropa je dobila prvega političnega zapornika v slogu Ruske federacije in Belorusije. Danes se zato spominjamo, da se je prav na tisti dan začela demontaža slovenske pravne države, ki se je v naslednjem desetletju končala s popolno pokoritvijo pravosodja levi politični opciji v času vlade Roberta Goloba. Indična sodba je na koncu padla, Janša pa je zopet postal premier. “Danes se torej spomnimo, ne le rusifikacije slovenskega pravosodja, ampak tudi dejstva, da slovenska desnica in pravica kljub oviram na koncu vstaneta kot feniks,” so ob tem lani zapisali na portalu Nova24TV.

Pok iz Finske: politično-sodni konstrukt Patria

Spomnimo. V primeru Patria sta obtožnica in sodba temeljili na indicih: na neznanem kraju, ob neznanem času, na neznan način naj bi prišlo do podkupnine v zvezi z nabavo finskih oklepnikov Patria, v kar naj bi bila udeležena takratni predsednik vlade Janez Janša in stranka SDS. Janšo so tri tedne pred volitvami 2014 zaprli. S tem so dosegli, da je s komaj ustanovljeno svojo stranko zmagal takratni nov obraz Miro Cerar. Zelo so vplivali na volitve. Janša je bil pozneje izpuščen iz zapora, sodba je bila razveljavljena, danes od tožilke, sodnikov in države terja primerno odškodnino.

Zdaj pa se nakazuje tudi to, da so politično-sodni konstrukt Patria, ki se je začel s pokom iz Finske, kot je to takrat poimenoval Milan Kučan, jeseni 2008 izvedli tudi zato, da so lahko prek takratne državne NLB oprali skoraj 2.000 milijonov evrov iranskega denarja sumljivega izvora, z visokimi provizijami okoli 30 odstotkov. Gotovino so odnašali v kovčkih.

Vir: JJ, X