Bogomil Ferfila opozarja, da je danes bela rasa ogrožena

Piše: A. S.

Potopisec in publicist Bogomil Ferfila je bil nedavno gost na Nova24TV v oddaji Intervju z voditeljem Aleksandrom Rantom. Govorila sta o vojni v Ukrajini in tudi na Bližnjem vzhodu. Ferfila pa je ob tem omenil velik problem, ki pa ga zaradi politične korektnosti pravzaprav skoraj nihče noče izpostavljati.

Bogomil Ferfila je spregovoril o odnosih velikih sil, o morebitnem mirovnem dogovoru v Ukrajini in o stanju v Izraelu in Palestini. Izpostavil je, da je Kitajska glavni nasprotnik ZDA in, da bi bilo bolje, če bi se Rusija od Kitajske malce odmaknila. V nadaljevanju pa se je dotaknil tudi dejstva, da je zaradi množičnega priseljevanja in nizke rodnosti bela rasa danes ogrožena in lahko v ne tako oddaljeni prihodnosti izgine z obličja Zemlje.

»Nekaj je, o čemer ZDA in Zahod ne razmišljata«, je rekel Ferfila. »Danes so sicer ZDA še vedno več kot 50 odstotkov bele, a v naslednjih nekaj desetletjih, recimo v 50 letih, bo 55 odstotkov njihovega prebivalstva nebelega«, je izpostavil. Podobne grožnje pa se pojavljajo tudi v Evropi, kjer prav tako zaradi nizke rodnosti, ki je le 70-odstotna, in množičnih migracij, lahko bela rasa postane manjšina in posledično izgine. »Bela rasa predstavlja samo med sedem in osem odstotkov svetovnega prebivalstva in lahko v 50 letih izgine, oziroma pade na tri odstotke«, je opozoril.

Nadalje je rekel, da bi ZDA postale lahko latinoameriške in črnske, medtem ko se tudi Evropa duši pod težo priseljencev iz Afrike in Azije. »Bela rasa bo izginila, tudi to bi bila lahko ena od naših skrbi. Kitajska sicer nadzoruje svojo rodnost, a v Indiji je rodnost kar 120 odstotna, podobno pa velja za nekatere druge države. A to je problem, s katerim se nihče ne ukvarja«, je povedal.

Dodal je, da v Evropi ravno zaradi neumne migrantske politike, pridobivajo podporo desne stranke, saj je do sedaj lahko vsakdo prišel v Evropo, če je to želel. »Sam imamo to prednost, da sem bil v vseh teh državah, iz katerih prihajajo migranti, in poznam situacijo. 9 odstotkov teh prišlekov je navadnih ekonomskih migrantov«, je še rekel.