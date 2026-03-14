Bo Zahod z Iranom oslabil Kitajsko?

Piše: Domen Mezeg (Nova24tv)

Vojaško premagovanje Irana s strani Združenih držav in Izraela že spreminja svetovno razmerje moči v korist demokratičnega Zahoda. Predsednik ZDA Trump je od začetka ruske invazije na Ukrajino razumel, da cilj Zahoda ni le preprečiti ponovno rusko priključitev Ukrajine, obenem pa preprečiti, da bi Rusijo trajno potisnili v tesno zavezništvo s Kitajsko.

Zato naj bi predsednik ZDA Donald Trump poskušal ohraniti vtis uravnoteženosti med Ukrajino in Rusijo. Ta pristop je bil pogosto kritiziran v zahodnih medijih, vendar naj bi bil njegov dejanski namen preprečiti, da bi bila Rusija po porazu preveč oslabljena in posledično prisiljena v popolno odvisnost od Kitajske, poroča Brussels Signal.

Trump želi ustaviti evropsko financiranje ruske vojne

Ena izmed nevarnosti bi bila tudi možnost, da bi Kitajska zaradi ruske oslabelosti lažje izkoriščala sibirske naravne vire.

Trump je najprej skušal ustaviti paradoks, da so nekatere evropske države posredno financirale rusko vojno z nakupom ruskega plina in nafte. Z energetskimi dogovori z drugimi državami, med drugim z Indijo, ter s spremembami v odnosih z Venezuelo naj bi zmanjšal ruski izvoz nafte.

Rusija se sooča z velikimi vojnimi izgubami in gospodarskimi omejitvami, hkrati pa se NATO zaradi ameriškega pritiska vse bolj oborožuje in povečuje obrambne izdatke.

Kljub temu rusko vodstvo po mnenju avtorja še vedno ni pripravljeno na kompromisno rešitev. Ameriška strategija je za zdaj bolj usmerjena neposredno proti Kitajski – z ustavitvijo venezuelskih in iranskih pošiljk nafte v to državo.

Nekompetentnost kitajskih sistemov zračne obrambe

Kot simbol šibkosti kitajskega vpliva se navaja hitro uničenje iranskega sistema zračne obrambe kitajske izdelave.

Hkrati naj bi se zmanjšale kitajske provokacije v bližini Tajvana, kitajski poskus gospodarskega prehitevanja ZDA pa naj bi zastal. ZDA prav tako omejujejo tudi kitajski vpliv v Latinski Ameriki.

Nekatere države v regiji se politično pomikajo proti zmerni desnici, med drugim Argentina pod vodstvom Javierja Mileija, kar naj bi dodatno oslabilo nekdanje zaveznike Rusije in Kitajske, kot so Venezuela, Kuba in Iran.

Zmanjševanje kitajske podpore ruski invaziji

V azijsko-pacifiški regiji pa ZDA skupaj z državami, kot so Indija, Japonska, Južna Koreja in Avstralija, postopno gradijo strategijo zadrževanja Kitajske. Zmanjšuje se sposobnost Pekinga, da politično podpiral Rusijo v vojni v Ukrajini.

Izginjanje nekaterih ključnih rusko-kitajskih zaveznikov predstavlja pomemben geopolitični premik, ki bi lahko dolgoročno spremenil globalno ravnotežje moči.