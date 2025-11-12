Bo Tamara Vonta končno odstopila? Prijavo o njenem početju je prejela tudi KPK

Piše: Sara Kovač

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je potrdila, da je prejela prijavo družbe Nova obzorja d.o.o. zaradi domnevnega konflikta interesov poslanke Tamare Vonta, predsednice parlamentarne preiskovalne komisije, ki preiskuje domnevno nezakonito financiranje političnih strank in propagando v medijih. Ki pa hkrati tudi zasebno toži to isto družbo.

Poslanka Tamara Vonta bi morala odstopila z mesta predsednice komisije, saj naj bi njeno nadaljnje vodenje pomenilo kršitev Ustave Republike Slovenije – predvsem načel pravne države, delitve oblasti in pravice do nepristranskega odločanja – ter Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki zahteva, da je uradno delovanje brez navzkrižja interesov in videzov pristranskosti.

Kot smo že poročali, je poslanka Vonta v sporu z družbo Nova obzorja v zasebnem sodnem postopku, hkrati pa kot predsednica vodi parlamentarno komisijo, ki preiskuje prav to družbo. Gre za situacijo, ki po mnenju pravnih strokovnjakov in družbe Nova obzorja pomeni šolski primer konflikta interesov.

Takšno dvojno razmerje – tožnica v pravdi in predsednica komisije, ki preiskuje toženo družbo – vzpostavlja neposredno povezavo med sodnim in parlamentarnim postopkom ter ogroža objektivno nepristranskost. Kot smo že poročali je Evropsko sodišče za človekove pravice že v več odločbah (Piersack proti Belgiji, De Cubber proti Belgiji, Hauschildt proti Danski) jasno poudarilo, da mora biti zagotovljena ne le dejanska, temveč tudi vidna nepristranskost.

KPK je v uradnem obvestilu zapisala, da bo prijavo obravnavala skladno z določbami ZIntPK in Poslovnikom Komisije. Če bo v predhodnem preizkusu ugotovila sum kaznivega dejanja ali kršitev drugih predpisov, lahko prijavo odstopi policiji ali drugemu pristojnemu organu.

Direktor družbe Boris Tomašič ob tem poudarja, da je prijava namenjena zagotavljanju ustavne zakonitosti, integritete in verodostojnosti delovanja parlamentarne preiskovalne komisije ter varovanju ugleda Državnega zbora.

Ob dejstvu, da je Komisija za preprečevanje korupcije prijavo uradno prejela, se zdaj odpira vprašanje politične in osebne odgovornosti Tamare Vonta. Če želi ohraniti videz nepristranskosti in spoštovanje pravne države, bi morala odstopiti z mesta predsednice preiskovalne komisije.

Na Tamaro Vonta smo naslovili vprašanja ali bo odstopila z mesta predsednice preiskovalne komisije, saj bi njeno nadaljnje vodenje pomenilo očiten konflikt interesov. Ter kako komentira dejstvo, da Komisija za preprečevanje korupcije obravnava prijavo, ki se nanaša neposredno nanjo. Vprašanja smo naslovili tudi na poslansko skupino Gibanje Svoboda, ki smo jih zaprosili za pojasnilo, ali podpirajo nadaljnje vodenje komisije s strani poslanke Vonta in ali menijo, da je takšno ravnanje skladno z načeli integritete, nepristranskosti in politične odgovornosti. Odgovorov še nismo prejeli.