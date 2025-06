Bo predsednica države prebrala opomin državljana?

Piše: S. K. (Nova24tv)

Predsednica države je prejela pismo državljana, ki jo ob njenih aktivnostih v zvezi s povojnim nasiljem, opominja na bolečo realnost takratnega dogajanja. Njegov zapis opominja, da življenja niso izgubili le borci proti revoluciji, temveč tudi nekatere njihove žene in otroci.

V svojem kratkem pismu pa opominja tudi na izkrivljeno dojemanje zgodovine na tranzicijski levici. Ta je sposobna upravičeno obsoditi nacizem in fašizem, ne pa tudi komunizma. Iz dediščine poraženega komunističnega režima se tranzicijska levica še vedno napaja, zato do povojnega nasilja še vedno ni sposobna vzpostaviti korektnega odnosa.

To pa je tudi razlog, zakaj tranzicijska levica ni sposobna enakovredno obsoditi manifestacij ekstremnega nasilja v različnih obdobjih.

Pismo v nadaljevanju objavljamo v celoti:

“Spoštovana ga. predsednica

Povedal vam bom zgodbo, ki sem jo izvedel od tasta, ki je bil po končani vojni zaprt v taborišču Teharje. Tam so v začetku junija pripeljali družine. Otroke, ki še niso hodili ( dojenčke ) so ločili od mater. Vrle partizanke so jih zjutraj razvile in jih pustile ležati na soncu. Otroci, ki niso umrli od dehidracije in sončarice so jih prijele za noge in udarile ob drevo. . . .

Ob poudarjanju genocida v Gazi ste pozabili na genocid komunistov po koncu vojne.

Napovedali ste udeležbo v Srebrenici, kjer se je zgodil genocid nad Bošnjaki.

V govoru na proslavi ste obsodili nacizem in fašizem pozabili pa na komunizem.

Na spletu je objavljenih 10 diktatorjev 20. stoletja po navedbi časopisa Bild. Naj jih nekaj naštejem:

1. mesto MAO ZEDONG – 60 milj. žrtev

2. mesto STALIN – 40 milj.

6. mesto POL POT – 1,7 milj.

7. mesto KIM IL SUNG 1,5 milj.

10. mesto TITO 0,6 milj.

3. mesto HITLER 30 milj.

MUSSOLINIJA NI NA LESTVICI.

Pod komunizmom je umrlo na svetu vsaj 3 x več ljudi kot pod nacizmom in fašizmom skupaj.”