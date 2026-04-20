Bo Pirc Musarjeva prevarala in izdala Goloba?

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

“Priča smo jasni politični prevari.” Tako je Robert Golob udaril po Anžetu Logarju, ker je ta sporočil, da se ne bo več pogovarjal o vstopu v koalicijo s strankami, ki vladajo zadnja leta.

Pogovore je Logar ustavil, ko so iz Svobode na največjih televizijah razglasili, da bodo glasove poslancev Demokratov pridobivali kar mimo Logarja. Z neposrednimi pogovori mimo predsednika, ki ni v parlamentu. Kot se je pred tremi desetletji LDS mimo Lojzeta Peterleta “pogovoril” s Cirilom Puckom za podporo mandatarstvu Janeza Drnovška. Logar se je temu uprl. Vpitje iz Svobode, da je zaradi tega prevarant, pa je namenjeno njegovim poslancem. Da bi le prestopili. Golob nujno potrebuje Pucke. Ne enega. Potrebuje štiri, da bi bil, če bi mu pomagala oba manjšinca (kar ni nujno) izvoljen vsaj za mandatarja. Za resno vladanje jih potrebuje kar šest. Toliko je vseh poslancev Demokratov, ki so bili upanje, ko je že pogovore zavrnil Jernej Vrtovec (NSi), “prevaral” pa Goloba tudi Zoran Stevanović. Vrtovec je bil daljnoviden. Pogovori z Golobom in Svobodo so tvegani. Razumejo jih kot obvezo, da moraš igrati le še po njihovih notah.

Težava Goloba je, da s vpitjem o prevarah in izdajah pretirava. Če natisneš preveč denarja, izgubi vrednost. Prevaral ga je Vrtovec, ko je zavrnil že pogovore o vladi nacionalne (ne)enotnosti, v kateri ne bi bilo SDS Janeza Janše, ker ima ta preveč volivcev. Rezultata volitev Golob, ker ga zanaša proti diktatorjem, pač ne priznava. Prevaral ga je Zoran Stevanović, ki je mimo Goloba s pomočjo Janše postal šef DZ. A Logarjeva prevara je najhujša. Zgodila se je namreč tik pred začetkom pogovorom z Natašo Pirc Musar, ki ga bo predlagala za mandatarja, če bo le najmanjša možnost, da zbere 46 glasov.

Nataša Pirc Musar in Robert Golob, ko oblast slednjega še ni bila pod vprašajem Foto: Daniel Novakovič/STA

A Golob nima 46 glasov, ker so ga prevarali že volivci. Zapustili so ga. Celotni sedanji vladni koaliciji so dodelili le 40 sedežev. Časa, da s Pirc Musarjevo najdeta dovolj Puckov, ni veliko. Odločali bodo poslanci najpozneje 10. maja. In nikakor ni nujno, da potrdijo Goloba, ki bi ga na vrh vlade rada spravila Pirc Musarjeva, da zavaruje interese celotne levice. Denarni tok in funkcije, ki jih zagotavlja država. Danila Türka, ko je v podobnem položaju za mandatarja predlagal Golobovega nekdanjega strankarskega šefa Zorana Jankovića, so poslanci že zavrnili. Da nikakor ni nujno, da morajo potrditi relativnega zmagovalca volitev, pa je dokazal Marjan Šarec, še eden iz Jankovičevega kroga, zdaj pa pri Golobu, ki je po volitvah leta 2018 vodil manjšinsko vlado, čeprav ga je volilo kar pol manj volivcev kot takrat SDS Janeza Janše.

Iskanju Puckov, da bi obdržal oblast, z obtožbami o prevarah teh istih partnerjev, je precej tvegana pot Goloba. Če nekdo preveč vpije, kako vsi po avtocesti vozijo v napačno smer, je sam na napačnem pasu. Pa najbrž še pod vplivom substanc, da ne pomisli. Drnovšek česa takega ni počel. Bojan Požar je v naslovu zadnje knjige Goloba poimenoval gospod Nateg. A zdaj, ko nima več odločne večine, menda vsi nategujejo njega. Njegovi koaliciji so volivci število sedežev v parlamentu pač zmanjšali iz 53 na 40. Kar so levim strankam podrejeni novinarji in mediji razglasili za veličastno zmago. Depolitizirano.

Je pa v teh medijih že pestro. Iz Siol.net, kjer so Golobovi izvedli kar dve čistki v enem mandatu, se je že pobrala prej piarovka obrambnega ministrstva Mateja Trunk Hrvatin, ki je v letu pred volitvami pisala propagandne članke za Goloba in stranke vladne koalicije. Odstopil pa je pa tudi že drugi odgovorni urednik Jaka Lopatič, ki se je zadnje leto delal, da vodi uredništvo, ki ga je v resnici Roland Žel, ki so ga kot Trunk Hrvatinovo v medij poslali iz vlade (obrambnega ministrstva) in ki je zagotovil tudi kolumne Damirju Črnčecu, ki so ga iz obrambnega ministrstva skoraj hkrati z Želom prerazporedili v upravo državnega SDH, ta je lastnik Telekoma, ta pa Siol.net. Saj veste, korupcija med našimi za naše. To so svobodno neodvisni mediji.

Še bolj kot Lopatič se je proslavil prejšnji urednik Siol.net Mihael Šuštaršič z “umikom” pred njegovim prihodom objavljenih kritičnih, a povsem točnih zapisov o Golobu, Mesecu in Vrečkovi, pa s cenzuro delov zapisov o farmacevtki Zorana Jankoviča Katarini Ravnikar, ki si je pri Jankoviću na zelo intimen način urejala zaposlitev za nedoločen čas. Za cenzuriranje se je že pred njegovim prihodom, ko sem bil sam še odgovorni urednik in sem zgodbe o Ravnikarjevi, ki je tožila kriminalista, tudi napisal, trudila Nika Kovač. Prej zaposlena pri tem istem Jankoviću. Vse koruptivno med strankarskimi tovariši. Službe, mediji, usluge…

Šuštaršiča so vladajoči po odstopu nastavili za odgovornega urednika državne STA in od tam so zadnji teden sprožili zgodbo, po kateri bi morali poslanci sredinskega trojčka pojasnjevati, kako so obkrožali glasovnice v tajnem glasovanju o Stevanoviču. Zahteva, da moramo posamezni volivci ali poslanci oblastnikom pojasnjevati, kaj smo obkrožili in ali smo na glasovnico dodali piko, križ ali zvezdo, je groba kršitev pravice do tajnega glasovanja. Ta varuje običajne ljudi in tudi opozicijske poslance pred oblastjo, da si upajo glasovati svobodno. In ne oblastnikov pred tistimi, ki glasujejo. V slogu gospoda Natega so mediji, ki jih obvladujejo vladne stranke, poslance sredinskega trojčka obtožili, da so kršili tajnost svojega lastnega glasovanja, ko so ti mediji poskušali razkriti, kako bi naj poslanci trojčka glasovali. Svoboda pa je trdila celo, da bi naj poslanci, katerih pojasnila o tajnem glasovanju so javno zahtevali, kršili zakon. Čisti nateg. Pa ne prvi zadnje mesece.

Podobno so se spravili na šefa Resni.ca Zorana Stevanovića, ki so ga malo prej vabili v vlado Golobove (ne)enotnosti. Ko je mimo njih kandidiral za šefa DZ, pa je nenadoma postal obsojen zločinec in baraba najnižje vrste. Stevanović je doslej vladnim strankam sicer res speljal nekaj idej, denimo nasprotovanje Natu in referendum o izstopanju iz te obrambne povezave Zahodnega sveta. Resen referendum, dokler se večina parlamenta za izstop iz obrambnega zavezništva ne odloči, dejansko sploh ni mogoč. So pa mogoči o čemerkoli neobvezujoči posvetovalni referendumi, ki jih je za ceneno nabiranje političnih točk Golobova koalicija organizirala celo množico. Vsi so bili čisti nateg. “Odločali” smo celo o spremembi volilnega sistema, za katero je nujna dvotretjinska večina v parlamentu. Seveda potem nobene spremembe ni bilo. Pri evtanaziji (pomoči države pri samomorih), kjer je bila na Golobovem posvetovalnem referendumu večina za, pa se je potem zgodil pravi referendum, ki pa ga je Golob izgubil. Na pravem referendumu je propagandna zloraba padla.

Stevanović politiko nategov z idejo referenduma o Natu le nadaljuje. Podobno je nadaljevanje nategov z leve napoved, da bo kot šef DZ takoj obiskal Moskvo. Da mora v Moskvo je od Janše, ko je prvi kot premier obiskal napadeni Kijev, zahtevala zadnja leta zunanja ministrica Tanja Fajon. Stevanovič zdaj lahko sledi njenim nasvetom in gre v Moskvo. A tam ne bo v imenu večine v parlamentu, ki temu nasprotuje. Tam bo le še eden iz množice balkanskih politikov, praviloma iz Republike Srbske ali Srbije, ki se hodijo klanjat svojemu carju.

Z napovedjo, da bo šel na obisk v Moskvo, tudi sicer sledi vzgledu Golobovih. Marjan Šarec je bil z Zoranom Jankovićem pri Vladimirju Putinu kot zadnji najvišji predstavnik države tik preden je vrgel puško v koruzo kot šef vlade. Tja sta šla ločeno. Pri Putinu sta bila skupaj. Ko gre za najvišje predstavnike države je bil pozneje, že v času vlade Janše, tam še generalni tožilec Drago Šketa, ki je, ko je ruska vojska že na meji Ukrajine ogrevala motorje oklepnikov, razglasil, da je neodvisna veja oblasti. In se pridružil slovaškemu generalnemu tožilcu med vazali Moskve. Pozneje je moral kot šef tožilcev odstopiti, ker so ga policisti v Mariboru ujeli, da je vozil pijan.

Vpitje Goloba o prevarah in izdajah, je nadaljevanje spina iz kampanje, ko je kot predsednik vlade s Sovo, nevladniki in svojimi mediji poskušal volivce naplahtati, kako so kaznivo dejanje in celo veleizdaja posnetki o koruptivnem ravnanju oblasti zadnja leta, ki kažejo, kar tako vemo: da je Golob s čistkami nastavljal svoje strankarske tovariše in celo družinske člane na vrh državnih podjetij, s katerimi celo osebno biznisira. Kot lastnik Star Solarja, denimo, z Borznom. Ali s katerimi je omogočal posle svojim strankarskim in političnim tovarišem, denimo s čistko na DARS, da bi si zagotovil še dodatno medijsko podporo pred volitvami z dodatnimi posli za Kolektor Stojana Petriča, tudi lastnika Dela. A posledica so verjetno bile težave s Petrolom, ker je šlo na račun Darija Južne. Nad opozicijske nadzornike iz vrst NSi pa so se iz Svobode spravili, ker so povzročali težave pri politični čistki in zlorabi oblasti, kar s kriminalisti in tožilci.

Težava Goloba je zdaj čas, ki mu ga zmanjkuje, prav čas pa razkriva njegove natege. Policija ne bo sprožila kazenskih postopkov proti tistim, ki so razkrili, kaj so tujim investitorjem, ki bi radi vlagali v naši državi, v tujini svetovali nekdanja ministrica Dominika Švarc Pipan, odvetnica Nina Zidar Klemenčič, lobist Rok Hodej, Golobov državni direktor iz sistema GEN Dejan Paravan, nekdanji zastopnik GEN-I v Zagrebu Tomislav Vukmanović in nekdanji šef nadzornikov DARS Jože Oberstar. Da je bilo razkrivanje tega nezakonito, so nam vladajoči govorili le za to, da bi odvrnili pozornost od vsebine, ki kaže državo, kjer so zlorabe oblasti sistem, koruptivno ravnanje pa zakon. Ta teden je Zoran Stevanović v Tarči ocenil, da je to, kar kažejo posnetki, za sto let zapora. Opazil je, da je amater, ki igra z neskončno večjimi prevaranti, ki se znajo zaščititi. Ker vodijo tudi represivne organe. Namesto moderne zahodne države smo dobili pajdaški kapitalizem oblastnikov, ki ga simbolizirata Robert Golob in Zoran Janković, katerega del so brezobzirne čistke, pa tudi plačevanje medijev in nevladnih organizacij, da bi si zagotovili dolgoročno oblast.

Ne le, da ne bo nobenih državnih kazenskih postopkov proti tistim, ki so javnosti razkrili, kako deluje ta oblast. Po volitvah je Golob s Sovo dosegel celo, da jim mora policija onemogočiti vstop v državo, da ne bi dodatno razkrili korupcije in zlorabe oblasti in da se ne bi izvedelo še več.

In tudi za to se zdaj bori Golob, ko išče dodatne Pucke z Natašo Pirc Musar in celotnim svojim omrežjem. Če ne bo več vladar, bodo morda res preiskave, a drugačne kot jih je napovedal.