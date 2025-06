Bo moral ustavni sodnik Accetto junija odstopiti?

Piše: Moja Dolenjska

Leta 2023 se je takratna podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova med obiskom v Sloveniji sestala tudi s takratnim predsednikom ustavnega sodišča Matejem Accettom. Po obisku sta dva sodnika ustavnega sodišča spremenila svoje mnenje o noveli zakona o RTV Slovenija, o kateri je ravno takrat odločalo ustavno sodišče, to pa je nato odpravilo začasno zadržanje zakona. Ta je tako lahko začel veljati, z njim pa si je vlada Roberta Goloba nato povsem podredila RTVS.

Ker se je Jourova v Evropski komisiji ukvarjala ravno z mediji in ker je po njenem obisku ustavno sodišče nenadoma spremenilo svoje mnenje o zakonu, so bili mnogi prepričani, da je Jourova v Slovenijo prišla ravno z namenom, da pritisne na ustavne sodnike, da ti spremenijo svoje mnenje.

Na Evropski komisiji so takrat zanikali, da bi se Jourova z Accettom pogovarjala o zakonu o RTV, a dokumentov o tem, kaj sta se pogovarjala, vseeno niso hoteli razkriti. Dokumente je namreč zahteval evropski poslanec Milan Zver (EPP/SDS). Po posredovanju Evropskega varuha človekovih pravic mu je po dolgotrajnih prizadevanjih dokumente uspelo dobiti, a so bili ti v ključnih točkah počrnjeni.

Maja lani je zato Zver pri Splošnem sodišču EU vložil tožbo proti Evropski komisiji, ki je zdaj tik pred zaključkom. Nedavno je namreč administrator Splošnega sodišča EU strankam poslal dopis, da je postopek zaključen, sodba pa bo razglašena 18. junija na javni obravnavi ene od razpravnih dvoran na sedežu sodišča v Luxemburgu.

18. junija bo torej znano, ali je Zver upravičen do nepočrnjenih dokumentov in ali ste se Accetto in Jourova res pogovarjala o noveli zakona o RTV. V kolikor bosta odgovora na obe vprašanji pozitivna, potem je jasno, da se bo Accetto moral posloviti kot ustavni sodnik. To bi namreč pomenilo, da je dopustil, da je nekdo zunaj slovenskega ustavnega sodišča vplival na njegove odločitve, kar je za ustavnega sodnika in ustavno sodišče tako pravno kot profesionalno povsem nesprejemljivo.