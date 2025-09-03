Bo 20.000 evrov globe za kritiko islamistke in Golobovega masovnega uvoza Arabcev?

Piše: Spletni časopis

Skoraj hkrati, ko vladajoča koalicija danes v tretjem branju potrjuje nov medijski zakon, ki bo omogočal vladnim inšpektorjem, da z visokimi globami udarijo po medijih, ki širijo nestrpnost, se je z umikom tožbe za razžalitev proti Žanu Mahniču (SDS) na okrajnem sodišču v Trbovljah končal spor, ki ga je sprožila nekdanja kandidatka LDS za evropsko poslanko in nazadnje politična aktivistka Svobode Faila Pašić.

Po volitvah se je govorilo, da bo Pašićevo v svojem kabinetu zaposlila Urška Klakočar Zupančič, na koncu jo je stranka Svoboda.

Pašićeva, ki je v preteklosti javno branila pokrivanje žensk tudi v največjih tiskanih medijih, ko je SDS predlagala prepoved burk in nikabov na javnih krajih, je Mahniča tožila zaradi izjave: “Elektro tajkun, gospod 15 odstotkov Robert Golob, na volitve vabi v družbi radikalne islamistke Faile Pašić. Gibanje Svoboda nam prinaša islamizacijo in šeriatizacijo Slovenije ter masovni uvoz Arabcev.”

Mahnič je na sodišču opozoril, da je kritiziral politično osebo, ki je že na listi LDS kandidirala za evropski parlament, politično pa se je izpostavila tudi, ko se je za plakat fotografirala z Robertom Golobom. Za radikalno islamistko jo je označil zaradi njene izjave iz leta 2012 med obiskom Irana, ko je pozitivno ocenila posledice islamske revolucije leta 1979. Ta režim ne slovi kot prijazen do žensk, ki niso ustrezno pokrite, do istospolnih ali sicer manjšin. Slovi pa po spodbujanju terorja tudi mednarodno. Denimo, v Gazi.

Skoraj hkrati kot se je z umikom tožbe razpletel sodni spor med Pašičevo in Mahničem, v katerem bo vsak plačal svoje stroške, v parlamentu poslanci Svobode, SD in Levice danes v tretji obravnavi na izredni seji, ki so jo sami zahtevali, potrjujejo nov medijski zakon, po katerem bodo vladni inšpektorji z od 2.000 do 20.000 lahko oglobili medij, ki bi spodbujal nasilje ali sovraštvo do skupin oseb. Ki bi torej kritiziral aktivistko Svobode kot radikalno islamistko, Goloba pa kot uvoznika Arabcev.

Po tem členu:

Globa doleti tudi odgovorno osebo, torej novinarja ali urednika.

Po volitvah je bila Pašičeva s svojim tedanjim partnerjem Palestincem Mustafa Alnajjar na slavju zmagovalcev v družbi Urške Klakočar Zupančič, Marte Kos, kjer je Robert Golob rezal torto. Za Alnajjarja je Nenad Glücks v reviji Reporter pozneje razkril, da ga je septembra 2021 zaradi posilstva na policijo prijavilo 17 letno dekle. Alnajjar se je branil, da ni šlo za prisilo.

Mahnič ni edini, ki se je zaradi politične aktivistke Svobode znašel v sodnem postopku. Sodnica okrajnega sodišča v Ljubljani Nina Kodra Balantič je konec leta 2023 brez vsakega sojenja pogojno v zapor poslala že odgovornega urednika portala Nova24TV Marka Puša, ker je v članku z naslovom “Golobova Faila dobro molze državo: Ima socialno stanovanje, prevaža se v dragem audiju Q5!”, javnosti razkril ime, priimek in naslov bivanja politične aktivistke Faile Pašić in tudi podatek, “da jo redno obiskuje nek »črnec« star kakšnih 25 let, ki je verjetno iz Irana, Pakistana ali Afganistana in je raznašalec hrane podjetja Wolt Slovenija. Pripelje se z belo-rdečo vespo.” Prej je imela, so še poročali, “nekega Bošnjaka, sicer na videz zelo urejenega in normalnega človeka, s katerim ima dva otroka stara približno 15 in 8 let.”

Obiskovalec je bil, se je pokazalo sčasoma, Mustafa Alnajjar.

Postopek proti uredniku je Faila sprožila kot premierjeva svetovalka, sodnica pa je urednika ekspresno obsodila brez možnosti obrambe.

Puš se je pritožil in sodba brez sojenja še ni obveljala.

Po novem bodo lahko iz vlade, če spremenjen zakon obvelja, po mediju udarili z visokimi globami, češ da je širil sovraštvo.

Glücks je pozneje poročal še, da je Alnajjarja doletel pripor kot člana kriminalne združbe, ki je novačila ženske za prostitucijo, tihotapila migrante in preprodajala droge, 43 deklet bi naj zvabili v posel prostitucije in to iz Dominikanske republike, Slovenije, BiH in Srbije. V prostitucijo so jih, kot je takrat poročala Revija Reporter, zvabili pod pretvezo bogatega plačila za izvajanje masaž. Kriminalna združba se je ukvarjala tudi s tihotapljenjem migrantov. Pri tem so sodelovali večinoma taksisti, med priprtimi bi naj bili večinoma slovenski državljani (s koreninami v BiH), je poroča Glücks, Alnajjar pa je bil zanje dragocen, ker govori arabsko. Policijo je usmerjala tožilka Blanka Žgajnar, primer Alnajjarjeve obtožbe za posilstvo pa je prej vodila druga tožilka, je poročal Glücks. S Failo Pašić se je Alnajjar nekaj mesecev po lanskih volitvah razšel.

V postopku kot članu kriminalne združbe si je Alnajjar s priznanjem krivde na koncu zagotovil milo kazen.