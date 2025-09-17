Blaž Cvar na MOS: Je gospodarstvo res molzna krava, ki jo je treba do konca iztisniti?

Piše: M. Č.

Z okroglo mizo o razmerah v slovenskem gospodarstvu, na kateri so sodelovali predstavniki Gospodarskega kroga, so danes v Celju odprli 57. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti – MOS. »Številne administrativne in finančne obremenitve zavirajo razvoj in konkurenčnost slovenskega gospodarstva,« je uvodoma poudaril predsednik OZS Blaž Cvar in ob tem izrazil ostro nasprotovanje obvezni božičnici, ki jo je včeraj napovedal predsednik vlade. Po mnenju Cvara vlada s takšnimi potezami, ki sicer terjajo najprej dogovor med socialnimi partnerji, le še poslabšuje konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Kot je povedal predsednik OZS Blaž Cvar, številne administrativne in finančne obremenitve, ki jih je deležno slovensko gospodarstvo, njegov razvoj in konkurenčnost še dodatno zavirajo. »Zadnja v nizu obremenitev, ki smo jo dobili, je prispevek za dolgotrajno oskrbo. V košarici dajatev, ali bolje košari, smo lani dobili še začasno zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb, obvezen zdravstveni prispevek, poslabšal se je tudi položaj normirancev, napoved obvezne božičnice pa je zagotovo še eden od napačnih načinov za dogovor o kakršnihkoli spremembah na bolje,« je bil oster Cvar in dodal: »V delodajalskih organizacijah že dolgo, predolgo opozarjamo, da so obremenitve plač v Sloveniji previsoke. In četudi se je ta vlada ob nastopu svojega mandata zavezala k temu, da bo stroške plač znižala, smo danes priča še večjim obremenitvam plač.« Opozoril je tudi na povečanje proračunskega primanjkljaja, ki ga gotovo občutilo predvsem gospodarstvo, in se vprašal, ali je res gospodarstvo molzna krava, ki jo je treba do konca iztisniti.

Po podatkih OECD je Slovenija v letu 2024 napredovala za eno mesto na lestvici davčnega primeža – zasedamo 6. mesto med 38 državami, kar pomeni eno najvišjih obremenitev dela v razvitem svetu. Po drugi strani pa padamo na tisti lestvici, na kateri bi se morali povzpenjati. Na lestvici svetovne konkurenčnosti smo med 67 državami lani zasedli 46. mesto, kar je štiri mesta slabše kot leto prej.

Sodelujoči na okrogli mizi Ko gospodarstvo uspeva, vsi živimo bolje so besede predsednika Cvara le še podkrepili. Marta Klevišar je povedala, da v podjetju Adria Dom neustrezno politiko čutijo predvsem v svoji konkurenčnosti in slovenske razmera primerjala s hrvaškimi. »Hrvaška je naredila v zadnjih letih izjemne korake naprej. Oni šprintajo, mi pa po lestvicah padamo. V preteklosti je bilo pri nas 15 odstotkov zaposlenih s Hrvaške, danes jih je samo še 10 odstotkov, ker imajo doma ugodnejše pogoje. Pravzaprav moramo narediti nekaj zelo preprostega. Poglejmo, kaj delajo druge uspešne države in to naredimo.«

Tudi podpredsednik OZS in predsednik Sekcije za promet pri OZS Peter Pišek je dejal, da je Hrvaška praktično v vseh segmentih v prednosti. »Tudi v transportu. Slovenski transport ni več konkurenčen, ker mu je država naložila preveč tovora. Država mora razbremeniti gospodarstvo, predvsem pa mu mora prisluhniti. Že dolgo govorimo o preobremenjenih plačah, pomanjkanju delovne sile, predolgih postopkih pridobivanja dovoljenj … Skrajni čas je, da vlada najde takojšnje rešitve, če želi, da bomo še naprej polnili proračun,« je poudaril.

»K sreči smo v branži, ki je na ravni Evrope še vedno konkurenčna. Klub temu pa imamo velike težave zaradi visoke obremenitve plač. Potrebujemo visoko izobražen kader, ki ga na Hrvaškem dobimo precej ceneje. Zavedati se moramo, da Slovenija kandidira za kadre na širšem območju. Če ne bo nekaj naredila, da bo privlačna tudi za visoko izobražen kader iz tujine, se bodo raje odpravili na Hrvaško. Poleg tega že vidimo, da je bližina Hrvaške privlačna tudi za selitve podjetij tja,« pa je razmere orisal Borut Čeh iz Labene.

Matjaž Čemažar iz Domela je dejal, da čutijo padec konkurenčnosti, tudi na ravni Evrope: »Evropska industrija ima izzive z energetiki in strateškimi surovinami. Brez ključnih strateških surovin pa Evropa ne bo konkurenčna. Pri tem me skrbi odvisnost od Kitajske, ki se jo premalo zavedamo.« Doma pa, kot je dejal, vse preveč časa izgubljajo z administracijo in poročanji. »V Sloveniji smo se iz balkanske improvizacije navzeli nemškega reda in oblikovali eno mešanico, ki nas dela neučinkovite,« je slikovito pojasnil.

Temu je pritrdila tudi Maja Brelih Lotrič iz podjetja Lotrič Meroslovje. »Bistveno preveč časa se ukvarjamo z administracijo in tako potrošimo ogromno energije. Saj se Evropa počasi digitalizira, ampak ne gre za pravo digitalizacijo. Če moramo še vedno izpolnjevati in oddajati obrazce s podatki, ki jih posamezne institucije že imajo.«

Dejstvo je, kot je sklenila voditeljica okrogle mize Sonja Šmuc, da imamo v Sloveniji vsaj pet strateških razvojih dokumentov, ki izhajajo iz istih podatkov in prihajajo do zelo podobnih rešitev. Žal pa se nato vselej zatakne pri realizaciji.

Ob koncu otvoritvene slovesnosti je spregovoril še minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Dejal je, da se zaveda, da trenutne razmere niso spodbudne, a po njegovem mnenju vsi kazalniki niso tako negativni. »Zame je pozitiven predvsem kazalnik rasti investicij. Prav te investicije v novo tehnologijo nas lahko, seveda ob drugih potrebnih ukrepih, potegnejo iz težav. Skupaj se moramo dogovoriti, kako zvišati konkurenčnost, zagotovo pa bomo potrebovali družbeni dogovor,« je sklenil.