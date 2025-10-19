Bizarno! To je razlog, zakaj se Prebilič boji odstopiti kot evropski poslanec

Piše: Moja Dolenjska

Po slovenski ustavi so poslanci predstavniki vsega ljudstva, hkrati pa so bili izvoljeni tudi na listah določenih strank, kar pomeni, da volivci, ko volijo za določenega poslanca (to še posebej velja za evropske volitve), volijo tudi določeno stranko in njen program, ki ga zagovarja.

Zato so mnogi prepričani, da bi morali poslanci, ki med mandatom prestopijo k drugi stranki, vrniti svoj mandat, na njihovo mesto pa bi v tem primeru prišel poslanec, ki je na listi stranke, na kateri je kandidiral, dosegel naslednji najboljši rezultat. Na ta način bi bilo zagotovljeno, da bi nov poslanec še naprej uresničeval program stranke, na listi katere je bil izvoljen.

Zato ne preseneča, da so v stranki Vesna, na listi katere je bil za evropskega poslanca izvoljen Vladimir Prebilič, slednjega pozvali, naj potem, ko je ustanovil lastno stranko, vrne svoj mandat in tako omogoči, da njegovo mesto zasede nekdo, ki bo uresničeval strankin program.

A slednji tega očitno ne namerava narediti, razlog pa je precej banalen: “Če odstopim kot evropski poslanec, potem moram iti na zavod za zaposlovanje, ker druge službe nimam. Odstopil bom v trenutku, ko se bo zgodila nezdružljivost mandatov,” je povedal za medije.

Tisti, ki poznajo Prebiliča, vedo povedati, da se je še kot župan Kočevja hvalil, da bo nastopil na evropskih volitvah, nato pa se podal na volitve v državni zbor. Glede na to je natančno vedel, v kaj se spušča, zato bi bilo prav, da vrne svoj mandat in se začasno prijavi na zavod za zaposlovanje.